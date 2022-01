Der Reiz des Ruins: Wie uns Fallout und Horizon mit Kaputtem verführen

Dass Altem eine gewisse Faszination innewohnen kann, erkennt man schon alleine an den diverse Retro-Podcasts dort draußen (Liebe Grüße an Stay Forever und die Spieleveteranen!). Was aber fasziniert uns an Altem innerhalb von Spielen?

Michael Graf schwärmt seit Jahren vom famosen Gefühl, in Fallout oder Elder Scrolls die Ruinen untergegangener Zivilisationen zu durchsuchen oder in Stellaris zerbrochene Ringwelten zu scannen. Nur hört ihm in der Redaktion niemand zu, weil die Kolleginnen und Kollegen diese Faszination nicht teilen.

Umso glücklicher ist Micha, endlich einen Gleichgesinnten in den Podcast einladen zu können: Dom Schott war früher Redakteur bei GamePro.de, schreibt heute als freier Autor unter anderem für GameStar, Spiegel und Zeit und betreibt mit OK COOL ein eigenes Podcast-Projekt.

Außerdem hat Dom Archäologie studiert und eine Blog über Archeogaming betrieben, weil er sich selbst so gerne in fremden Welten auf Spurensuche begibt. Mit Micha spricht er über faszinierende Ruinenpartys in Rom - einerseits im echten Leben, andererseits in Assassin's Creed: Brotherhood -, über seine Erlebnisse in den Ruinenwelten von Horizon: Zero Dawn und Dark Souls (Letzteren kann man auch bei The Pod lauschen) und generell darüber, was uns Menschen zu verfallenen Bauten hinzieht.

Klar, das ist ein Liebhaberthema. Aber ja vielleicht eines, das euch Micha und seine seltsamen Erzählungen künftig besser verstehen ist. Auch bei Spielen wie Stellaris und System Shock 2, die er gelegentlich erwähnt haben könnte.

Der Anlass für diesen Podcast war übrigens Michas Ausflug in den Closed Network Test von Elden Ring, dessen Welt auch nicht gerade mit Ruinen geizt:

Elden Ring - Screenshots aus dem Closed Network Test ansehen

