Fallout London erscheint heute: Das Fanprojekt ist in wenigen Stunden bei GOG verfügbar

Ab heute könnt ihr das postapokalyptische London erkunden.

Lange blieben die Fans im Ungewissen, nun hat das Warten ein Ende: Das Fanprojekt Fallout: London erscheint überraschend am 25. Juli 2024. Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt, wir halten euch allerdings auf dem Laufenden und aktualisieren diese Meldung, sobald es weitere Informationen gibt.

Release schon gestern angedeutet

Schon gestern Nachmittag sendeten die Entwickler eine Nachricht über ihren Discordserver, die den heutigen Release andeutete. Zwar sprach man nicht direkt vom Release, sendete aber unkommentiert einen Link zu dem Lied I Just Can't Wait (For Tomorrow) , das für das Projekt komponiert wurde.

Ich kann nicht auf morgen warten. Der Titel des Lieds wies recht eindeutig auf den Release hin.

Lange blieb es allerdings nicht bei der Andeutung. Wie die Entwickler inzwischen gegenüber Inverse bestätigt haben, wird Fallout: London tatsächlich am 25. Juli 2024 veröffentlicht. Der Projektleiter versichert, der Release stehe fest, es seid denn der Atomkrieg breche aus .

Zwar wurde noch keine genaue Uhrzeit genannt, die wichtigsten Informationen zum Release kennen wir aber schon. Fallout: London werdet ihr über GOG herunterladen können, die offizielle Seite ist auch schon zugänglich.

Mithilfe eines Installationsassistenten werdet ihr die Mod unkompliziert herunterladen und spielen können, einzige Voraussetzung ist, dass ihr Fallout 4 mit allen Erweiterungen auf Steam oder GOG besitzt. Außerdem müsst ihr die Steam-Version auf eine frühere Version zurückspielen. Aber auch das erledigt eine Hilfstool für euch, dass ihr schon jetzt auf Nexusmods herunterladen könnt.

Achtung: Besitzt ihr Fallout 4 nur im Epic Store oder spielt ihr über den Game Pass, dann könnt ihr Fallout: London nicht spielen. Auf GOG bekommt ihr das Spiel samt DLCs aber gerade für recht günstige 16 Euro.

Wundert ihr euch gerade darüber, warum zum Spielen von Fallout London eine frühere Version von Fallout 4 gebraucht wird? Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Laut den Entwicklern ist das jüngste Update für das Rollenspiel schlicht zu instabil für ihr Projekt. Mehr dazu erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.