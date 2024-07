Statt Baldur's Gate 3 hätte der Larian-Chef auch gerne ein Fallout-Spiel gemacht

In einem alternativen Universum hat Larian wohl ein Fallout-Spiel statt Baldur's Gate 3 entwickelt.

Ein Fallout von Larian? Für den Chef des belgischen Entwicklerstudios hinter Baldur's Gate 3 gar keine abwegige Vorstellung: CEO Swen Vincke hätte alternativ auch gerne ein Spiel zu einer anderen großen Marke entwickelt, wie er in einem Interview erzählt.

Außerdem verrät er, dass Larian die Rechte an Baldur’s Gate beinahe nicht bekommen hätte – wir fassen euch die wichtigsten Infos zusammen.

Drei Marken im Blick

Wie Vincke bei Gamesradar+ erzählte, hatte man bei Larian noch vor dem Ende der Entwicklung von Divinity: Original Sin 2 beschlossen, als nächstes eine bekannte Marke anzugehen. Damit wollte man mehr Aufmerksamkeit gewinnen – sowohl von Spielern als auch von potentiellen neuen Arbeitskräften für das Studio. Zur Wahl standen Baldur’s Gate, Fallout und Ultima.

Baldur's Gate sei laut Vincke ihre erste Wahl gewesen, weil die Lizenz ungenutzt bei Wizards of the Coast gelegen hätte. Doch beinahe habe Larian die Rechte nicht bekommen – weil sie ihren Pitch ziemlich versemmelt haben. Man habe im Endspurt von Divinity ein Dokument zusammengepflastert und sehr negatives Feedback bekommen:

Wizards hat es dann zurückgeschickt mit dem Firmenäquivalent von 'Das ist wirklich scheiße'. Und wir sagten: 'Das wissen wir, aber wir bringen ein Spiel heraus - verlangt nicht, dass wir das jetzt machen. Gebt uns einen Aufschub.' Glücklicherweise haben sie es verstanden und wir bekamen eine weitere Chance.

Hätte Wizards kein Vorschussvertrauen gewährt, hätte sich Larian also darum bemüht, das nächste Fallout oder das nächste Ultima entwickeln zu dürfen. Allerdings ist natürlich unklar, ob Bethesda beziehungsweise Origin Systems zugestimmt hätten.

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Divinity: Original Sin 2 und noch viel mehr von Baldur’s Gate 3 dürfte Larian nun in einer ganz anderen Position stehen. Bisher lässt sich das Studio nicht in die Karten schauen, es ist nur bekannt, dass sie an zwei neuen Rollenspielen arbeiten. Das dritte Original Sin? Wir lassen euch natürlich sofort wissen, sobald es neue Infos gibt.

Was denkt ihr über ein mögliches Fallout von Larian in der Qualität eines Baldur’s Gate 3? Hätte euch das gefallen, vorausgesetzt Bethesda hätte die Rechte rausgerückt? Wäre euch ein neues Ultima lieber gewesen? Oder seid ihr sehr froh, dass es am Ende doch Baldur’s Gate geworden ist? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare zum Artikel!