Fallout London: Schlechte Nachrichten für alle, die Fallout 4 bei Epic gekauft haben

Wer Fallout 4 über den Epic Games Store spielt, wird nichts von Fallout: London haben.

Nur wenig Zeit trennt uns noch von der Veröffentlichung von Fallout: London, einem Fanprojekt, das ein ganz neues Spiel in der Engine von Fallout 4 gebaut hat. Nachdem der Release auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, müssen nur noch einige finale Tests abgeschlossen werden, bevor das Projekt auf GOG erscheint.

Während die meisten PC-Spieler also schon bald das vom Atomkrieg verwüstete London erkunden können, haben alle, die Fallout 4 im Epic Games Store gekauft haben, weniger Glück.

Release nicht möglich

Gegenüber der Website VG247 hat nun ein Sprecher von GOG erklärt, dass Fallout: London zum Release nicht mit der Epic-Version von Fallout 4 kompatibel ist. Und dafür gibt es einen einfachen Grund. Denn wie wir zuletzt berichtet haben, nutzt Fallout: London eine ältere Version von Fallout 4. Das neueste Update ist laut den Moddern schlichtweg zu unstabil für ihr Projekt.

Während auf Steam und GOG die Installation einer früheren Version des Spiels problemlos möglich ist, bietet der Epic Games Store diese Funktion nicht an. Aus diesem Grund ist es schlicht nicht möglich, Fallout: London zum Release über Epic zu spielen.

53:04 Fallout 5, Fallout London, Serie: Die Zukunft wird ein Spagat

Zwar soll ein Update für Fallout: London das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt auch kompatibel mit der neuesten Version von Fallout 4 machen, auf Epic gibt es aber weitere Probleme. Denn wie die Entwickler auf Discord erklären, kann der Build im Epic Games Store nicht den Script Extender nutzen. Diese Mod ist aber eine unabdingbare Voraussetzung für wichtige Funktionen von Fallout: London.

Solltet ihr also Fallout 4 nur dort besitzen, müsst ihr das Spiel wohl auf Steam oder GOG kaufen, um Fallout: London spielen zu können. Immerhin kostet das Spiel im Sale meist nur noch wenige Euro.

Fallout: London wird wohl auf absehbare Zeit das einzige neue Fallout-Spiel bleiben. Viele Fans hoffen deshalb darauf, dass Bethesda es wie bei Fallout: New Vegas einem anderen Studio erlaubt, einen Ableger zu entwickeln. Wie der Chef von Larian, dem Studio hinter Baldur's Gate 3, in einem Interview erklärt, hätte er gerne ein neues Fallout entwickelt. Mehr darüber lest ihr in der obigen News.