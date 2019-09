Diese Woche bei MAX: Ein nobler Gast-Commander, Zelda-Kuchen & Abschied von unseren Gast-Streamern

Steigen wir doch gleich mal mit einem Hammer ein: Unsere Stream-Gäste, also MrMoregame, Labiumminus, Nephias, Sephiron, Nexxoss Gaming, Slethzockt und ChrizzPlay werden ab Oktober kein regelmäßiger Teil des MAX-Programms mehr sein. Wir bauen unseren Sendeplan um und das bedeutet auch, dass wir uns leider von ihnen verabschieden müssen - Danke für eine coole Zeit mit coolen Streams!

Stattdessen werden unsere Abend-Slots ab 19 Uhr länger und die zwei Stunden vorher mit Shows gefüllt, die wir von hier aus produzieren. Von 16 bis mindestens 22 Uhr werdet ihr also vom MAX-Team und anderen Stream-hungrigen Gesichtern wie Michi, Maurice und vielen anderen unterhalten!

Bis dahin gilt aber weiterhin: Schaut regelmäßig rein, um keine Highlights zu verpassen! Etwa Magic Nights, das am Dienstag einen besonderen Gast begrüßen darf: Vysen Games, Marcos Coach für Standard-Schlachten in Arena, hat den Ur-Drachen unterworfen und will mit ihm auf Platz 1 - dabei verlost er nebenbei noch zwei Planeswalker-Decks, Zuschauen lohnt sich also! Gespielt wird:

Am Donnerstag dann kümmern sich Tony und Natascha bei Cakexplosion kuchen- und standesgemäß um den neuesten Ableger aus der Zelda-Familie, auch wenn der strenggenommen nur ein alter Bekannter ist. Geballte Kuchen- und Talk-Kraft an einem Ort, lasst es auch nicht entgehen! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 23. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Julius

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Ab 21 Uhr - Zockerabend mit Julius

Dienstag, 24. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - God of War mit Labiumminus

Ab 19 Uhr - Magic Nights #44 mit Maurice, Marco, Jochen & Vysen Games

Ab 22 Uhr - Preview-Event zu Throne of Eldraine (MTG Arena) mit Maurice

Für den Stream stellt uns Wizards of the Coast einen Account zur Verfügung, auf dem bereits alle Karten aus dem neuen Set freigeschaltet sind.

Mittwoch, 25. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live mit Ann-Kathrin und Tobi

Ab 19 Uhr - Langer Zockerabend mit Julius

Donnerstag, 26. September

Ab 13 Uhr - WoW Classic mit Sputti von Guildnews

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - God of War mit Labiumminus

Ab 19 Uhr - Cakexplosion mit Tony, Natascha & Zelda

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 27. September

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Squad mit Alex Beck aka DerHobbygeneral

Samstag, 28. September

Ab 16 Uhr - AC Odyssey & DLCs mit Slethzockt

Sonntag, 29. September

Ab 16 Uhr - Green Hell mit ChrizzPlay