Dishonored 2 Vollversion bei GameStar Plus – Ungesehene Attentäter leben länger

Wenn es um brillante Immersive Sims und erstklassiges Stealth-Design geht, führt in diesem Genre wohl kaum ein Weg an den Spielen der Arkane Studios vorbei. Nachdem Dishonored mit seiner düsteren Atmosphäre bei Fans ein absoluter Erfolg war, erschien vier Jahre später der nächste Ableger der Serie – Dishonored 2. Der Schleich-Hit überzeugte nicht nur uns mit einer starken 87, sondern sicherte sich auch auf Metacritic eine stolze 88er-Wertung. Mit GameStar Plus bekommt ihr diesen Monat die perfekte Gelegenheit, euch selbst ein Bild vom Assassinen-Meisterwerk zu machen.

Die Handlung setzt 15 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an: Die inzwischen erwachsene Kaiserin Emily Kaldwin wird durch einen gewaltsamen Staatsstreich in der Hauptstadt Dunwall vom Thron gestoßen. Nun liegt es an euch, das Kaiserreich vor der Tyrannei zu retten. Das Besondere daran: Ihr entscheidet euch direkt zu Beginn, in wessen Haut ihr schlüpft. Tretet ihr erneut als der gealterte Schutzherr Corvo Attano an oder übernimmt die gewitzte Emily selbst das Ruder?

1:58 Dishonored 2 - Corvos Gameplay-Trailer mit deutscher Stimme von Manfred Lehmann (Bruce Willis)

Eure Reise führt euch weg vom gewohnten Dunwal im kühlen Norden des ersten Teils hinunter in die mediterrane Küstenstadt Karnaca, die mit ihren imposanten Bauten, vertikalen Wegen und clever versteckten Pfaden zu den entdeckungsfreudigsten Spielwelten der Videospielgeschichte gehört.

Der größte Trumpf von Dishonored 2 ist jedoch die spielerische Vielfalt, die durch die verschiedenen Fähigkeiten beider Charaktere entsteht. Während Corvo auf seine vertrauten Kräfte wie den Ratten-Schwarm oder das Anhalten der Zeit vertraut, setzt Emily auf völlig neue Talente: Mit ihren hypnotisierenden Kräften schaltet sie Wachen aus, verbindet die Schicksale mehrerer Gegner oder schleicht als Schattenwesen an Patrouillen vorbei.

Ob ihr lautlos, ohne ein einziges Opfer zu hinterlassen, durch die Schatten gleitet oder ein blutiges Spektakel veranstaltet – das Spiel passt sich eurem Stil perfekt an. Durch die zwei einzigartigen Charaktere fühlt sich ein zweiter Spieldurchlauf mit der jeweils anderen Person völlig neu an und garantiert einen hohen Wiederspielwert. Wer jetzt als Emily oder Corvo nach Karnaca aufbrechen will, kann sich mit GameStar Plus seinen Key bis zum 30. August um 23:59 Uhr abholen und diesen bis einschließlich 3. September bei Gamesplanet einlösen.

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