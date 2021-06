Neu auf Disney Plus im Juli 2021: Alle neuen Filme und Serien

Was gibt es im Juli 2021 bei Disney+ zu sehen? In unserer Übersicht stellen wir euch alle neuen Filme und Serien vor, die zum Programm der Streaming-Plattform stoßen: Als Teil des regulären Disney-Plus-Programms oder von Star - dem zusätzlichen Kanal, auf dem unter anderem die Inhalte von 20th Century Fox laufen und für den keine weiteren Kosten zum regulären Abo anfallen.

Neue Film-Highlights im Juli 2021

Alita: Battle Angel: Mit Alita: Battle Angel adaptierte der Regisseur Robert Rodriguez (Sin City, Machete) und Produzent James Cameron (Terminator, Avatar) den Kult-Manga des japanischen Autors Yukito Kishiro. Die Handlung dreht sich um den titelgebenden Cyborg Alita (Rosa Salazar) die von dem Wissenschaftler Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) aufgenommen und vor dem diabolischen Vector (Mahershala Ali) beschützt wird.



Zu seinem Kinostart überzeugte Alita: Battle Angel nur bedingt an den Kinokassen und Kritiker, weswegen ursprünglich geplante Fortsetzungen bis heute nie realisiert wurden. Alita konnte jedoch eine treue Fangemeinde für sich gewinnen, die seitdem die Werbetrommel dafür rühren, dass die Sequels zu Battle Angel doch noch umgesetzt werden. Viele am ersten Film beteiligte Darsteller und Co. wären dafür sogar zu haben.

Black Widow: Lange hat es gedauert, bis sich Disney dazu durchringen konnte, Black Widow nun doch parallel zum internationalen Kinostart auf Disney Plus zu veröffentlichen. Am 9. Juli 2021 ist es jetzt soweit, allerdings fallen zum regulären Abo Zusatzkosten an: Der sogenannte VIP-Zugang bittet euch für zusätzliche 22 Euro zur Kasse, mit dem ihr Black Widow beliebig oft auf Disney Plus gucken könnt.



Wer für den neuesten Film des Marvel Cinematic Universe nicht extra zahlen möchte, der kann sich auch ganz einfach bis zum 6. Oktober 2021 gedulden. Zu diesem Termin geht Black Widow ins reguläre Programm von Disney Plus über und ist damit ohne Zusatzkosten im Abo enthalten.



Worum es in Black Widow überhaupt geht? Der Solo-Film um Scarlett Johanssons Marvel-Heldin ordnet sich zeitlich vor Avengers: Infinity War und Endgame ein. Dabei erfahren wir mehr über die Vergangenheit der russischen Attentäterin und lernen ihre Familie vor den Avengers kennen. Neu zum MCU stoßen Florence Pugh (Midsommar) als Yelena Belova und David Harbour (Stranger Things) als Red Guardian.

Alle neuen Filme auf Disney+ im Juli 2021

Ab Freitag, 2. Juli 2021

Alita: Battle Angel (Star)

Chronicle - Wozu bist du fähig? (Star)

Crazy Heart (Star)

Planet der Affen: Survival (Star)

Ab Freitag, 9. Juli 2021

Black Widow (mit VIP-Zugang für zum Abo zusätzliche 22 Euro)

Drugs Inc: Drogen im Visier

Hot Shots! - Die Mutter aller Filme! (Star)

Hot Shots! Der 2. Versuch (Star)

Little Big Men (Star)

Power Rangers - Der Film (Star)

The Day the Series Stopped (Star)

What Carter lost (Star)

Ab Freitag, 16. Juli 2021

Alien: Covenant (Star)

Doc & Darry (Star)

Monuments Men - Ungewöhnliche Helden (Star)

Phi Slama Jama (Star)

Predator - Upgrade (Star)

The Empty Man (Star)

Ab Freitag, 23. Juli 2021

X-Men: Dark Phoenix

Stuntman

Glee on Tour - Der Film (Star)

Ich, beide und sie (Star)

The Dominican Dream (Star)

There's no Place like Home (Star)

Why Him? (Star)

Year of the Scab (Star)

Ab Freitag, 30. Juli 2021

Jungle Cruise (mit VIP-Zugang für zum Abo zusätzliche 22 Euro)

Barbara's Baby - Omen III (Star)

The Good, the Bad, the Hungry (Star)

Tim Richmond: To The Limit (Star)

Wilson - Der Weltverbesserer (Star)

Alle neuen Serien auf Disney+ im Juli 2021

Ab Freitag, 2. Juli 2021

Genius: Aretha, Staffel 3, Episode 9 + 10

Die geheime Benedict-Gesellschaft, Staffel 1, Episode 3

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 2, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1, Episode 10

Big Sky, Staffel 1, Episode 16 (Star)

Love, Victor, Staffel 2, Episode 3 (Star)

Rebel, Staffel 1, Episode 6 (Star)

Marvels M.O.D.O.K, Staffel 1, Episode 7 (Star)

Ab Mittwoch, 7. Juli 2021

Monster bei der Arbeit, Staffel 1, Episode 1

Loki - Staffel 1, Episode 5

Marvel Studios Legends, Staffel 1, Episode 5 / Black Widow (Marvel)

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 8 (Star)

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 8 (Star)

Ab Freitag, 9. Juli 2021

Die geheime Benedict-Gesellschaf, Staffel 1, Episode 4

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 2, Episode 9

Star Wars: The Bad Batch, Staffel 1, Episode 11

Love, Victor, Staffel 2, Episode 5 (Star)

Rebel, Staffel 1, Episode 8 (Star)

Marvels M.O.D.O.K, Staffel 1, Episode 9 (Star)

Ab Mittwoch, 14. Juli 2021

Loki, Staffel 1, Episode 6

Monster bei der Arbeit, Staffel 1, Episode 2

Ab Freitag, 16. Juli 2021

Das Geheimnis von Sulphur Springs, Staffel 1

Die geheime Benedict-Gesellschaft, Staffel 1, Episode 5

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 2, Episode 10

Star Wars: The Bad Batch, Staffel 1, Episode 12

Ab Mittwoch, 21. Juli 2021

Scott & Huutsch, Staffel 1, Episode 1

Behind the Attraction, Staffel 1, alle Episoden

Monster bei der Arbeit, Staffel 1, Episode 3

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - Das Making-of zu LOKI

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 10 (Star)

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 10 (Star)

Ab Freitag, 23. Juli 2021

Die geheime Benedict-Gesellschaft. Staffel 1, Episode 6

Die Freundin der Haie

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 2, Episode 11

Star Wars: The Bad Batch, Staffel 1, Episode 13

Hip Hop Uncovered, Staffel 1 (Star)

Marvels M.O.D.O.K, Staffel 1, Episode 10 (Star)

Love, Victor, Staffel 2, Episode 6 (Star)

Rebel, Staffel 1, Episode 9 (Star)

Last Man Standing - Staffel 1-7

Ab Mittwoch, 28. Juli 2021

Turning the Tables with Robin Roberts, Staffel 1

Chip und Chap: Das Leben im Park, Staffel 1, Episode 1

Monster bei der Arbeit, Staffel 1, Episode 4

Scott & Huutsch, Staffel 1, Episode 2

Die wunderbare Welt von Micky Maus, Staffel 1, Episode 11 + 12

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 11 (Star)

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 11 (Star)

Ab Freitag, 30. Juli 2021