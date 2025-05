Für Disney Plus ist Juni 2025 der spannendste Monat seit Langem: Es starten gleich drei große Film- und Serien-Highlights

Im Juni 2025 kommen Sci-Fi-Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Bilderquellen: Disney+ (links); Hulu (rechts).

Inzwischen sind die ersten Filme und Serien für den Juni 2025 auf Disney Plus bekannt und eines ist jetzt schon klar: für die GameStar-Community dürfte das mit Abstand der interessanteste Monat seit Langem werden. Es gibt nicht nur neue Predator-Filme, sondern auch die vierte Season des Kritikerlieblings The Bear sowie eine neue MCU-Miniserie.

Wir stellen euch die Highlights in aller Kürze vor. Auf der nächsten Seite findet ihr die Übersicht mit allen bekannten Neuzugängen im Juni 2025.

Predator: Killer of Killers

2:11 Predator: Im Trailer zu Killer of Killers geht es Wikingern, Samurai und Soldaten an den Kragen

Genre : Action/Sci-Fi

: Action/Sci-Fi Regisseure : Dan Trachtenberg und Josh Wassung

: Dan Trachtenberg und Josh Wassung Cast : Michael Biehn, Rick Gonzalez und Louis Ozawa Changchien

: Michael Biehn, Rick Gonzalez und Louis Ozawa Changchien Auf Disney Plus ab: 6. Juni 2025

Die dreiteilige Film-Anthologie erzählt drei unterschiedliche, in verschiedenen Zeitaltern angesiedelte Geschichten aus dem Predator-Universum. Im ersten Film geht es um den blutigen Rachefeldzug eines Wikingers. Der zweite entführt euch ins feudale Japan und erzählt die Geschichte eines Erbschaftskriegs zwischen einem Ninja und einem Samurai. Der dritte Film spielt während des Zweiten Weltkriegs und zeigt, wie ein Pilot einer außerirdischen Bedrohung auf die Schliche kommt.

Predator: Killer of Killers ist neben Predator: Badland eines von zwei Filmprojekten, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die animierte Anthologie sticht durch seinen einzigartigen Stil heraus und wird offenbar ziemlich brutal. In den USA wurde zumindest ein R-Rating vergeben, was dort immerhin eine Altersbeschränkung von 17 Jahren bedeutet. Predator: Killer of Killers erscheint komplett am 6. Juni 2025 auf Disney Plus.

Ironheart - Staffel 1

2:47 Ironheart: Die neue Marvel-Serie enthüllt im Trailer die Rüstung, die Iron Man ebenbürtig sein soll

Genre : Action/Superhelden

: Action/Superhelden Creator : Chinaka Hodge

: Chinaka Hodge Cast : Dominique Thorne, Anthony Ramos und Lyric Ross

: Dominique Thorne, Anthony Ramos und Lyric Ross Auf Disney Plus ab: 25. Juni 2025

Nach den Ereignissen von Black Panther: Wakanda Forever kehrt die MIT-Studentin Riri Williams (Dominique Thorne) nach Chicago zurück. Dort baut sie eine technologisierte Rüstung, die der von Iron Man ebenbürtig sein soll - doch Tony Starks Fußstapfen sind gigantisch. Gleichzeitig gerät Riri an den mit magischen Kräften ausgestatteten Parker Robbins (Anthony Ramos), der sie in illegale Aktivitäten involviert und ihren Weg zur anerkannten Superheldin gefährdet.

Die neue MCU-Miniserie schlägt die Brücke zwischen Wakanda Forever und den nächsten beiden Avengers-Filmen und ist daher besonders interessant für alle, die sich auf die nächste Marvel-Phase vorbereiten wollen. Ironheart Staffel 1 erscheint komplett am 25. Juni 2025 auf Disney Plus.

The Bear - Staffel 4

2:14 The Bear: In Staffel 4 der preisgekrönten Serie geht das Chaos in der Küche weiter

Genre : Drama/Komödie

: Drama/Komödie Creator : Christopher Storer

: Christopher Storer Cast : Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach und Ayo Edebiri

: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach und Ayo Edebiri Auf Disney Plus ab: 26. Juni 2025

Die Dramaserie The Bear: King of the Kitchen verfolgt die Geschichte des leidenschaftlichen Kochs Carmy (Jeremy Allen White), der die heruntergekommene Gastwirtschaft seines verstorbenen Bruders (Jon Bernthal) in ein angesehenes Edel-Lokal verwandeln will.

In Staffel 4 versuchen Carmy und seine Küchen-Crew weiterhin, ihr Restaurant auf Vordermann zu bringen und sich in der kulinarischen Welt einen Namen zu machen. Dabei ist die Besatzung längst zu einer eingespielten, aber auch chaotischen Familie zusammengewachsen.

Auf IMDb erhält The Bear eine ausgezeichnete Wertung von 8,5/10 Punkten. Und auch auf Rotten Tomatoes kann das eigensinnige Drama begeistern. Kritikerinnen und Kritiker vergeben unglaubliche 96 Prozent positive Bewertungen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind etwas strenger, sehen die Serie aber immer noch zu 78 Prozent positiv. Staffel 4 erscheint komplett am 26. Juni 2025 auf Disney Plus.

