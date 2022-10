Disney Plus im November 2022: Alle neuen Filme und Serien

Der Streaming-Dienst Disney Plus aktualisiert jeden Monat sein Angebot für Abonnenten. Dazu gehören neben Klassikern von Disney auch neu produzierte Serien zu Star Wars, der Subsender Star sowie ein breites Programm von Marvel und National Geographic.

Auch im November 2022 gibt's neue Filme und Serien, Fortsetzungen von laufenden Staffeln und neue Dokumentationen. Welche genau, das lest ihr hier und jetzt! Und wie gewohnt fangen wir mit zwei Highlights an.

Highlights auf Disney Plus im November 2022

Willow

Ron Howards Film von 1988 bekommt eine sehr späte Fortsetzung als Serie auf Disney Plus. Das Drehbuch schrieb damals übrigens George Lucas. Der Fantasy-Film erinnert wie Star Wars ein wenig an ein Märchen, in dem sich die guten und die bösen Mächten gegenüberstehen. So muss der werdende Zauberer Willow (Warwick Davis) ein Kind der Vorsehung beschützen, das von einer bösen Herrscherin gejagt wird.

Die neue Serie setzt nach der Handlung des Films an. Wieder spielt der Zauberer die Hauptrolle, und wird auch wieder von Schauspieler Warwick Davis verkörpert. Kinder der 80er könnten hier also eine unverhoffte Fortsetzung einer liebgewonnenen Story aus der Kindheit bekommen.

Willow startet am 30. November auf Disney+.

Mike

Bei dem Namen Iron Mike Tyson klingelt es bei Box-Fans und Otto-Normal-Bürgern gleichermaßen. Von seinen Gegnern im Boxring ganz zu schweigen, immerhin gilt Tyson als einer der besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten, der seine Siege vornehmlich per Knock-out erzielte. Klingeling.

Die achtteilige Mini-Serie auf Disney+ will das Leben und die Karriere des einflussreichen und berüchtigten Sportlers wiedergeben. Nicht als Doku wohlgemerkt, sondern als Live-Action-Serie mit Schauspielern.

Mike startet am 16. November auf Disney+.

Im Folgenden lest ihr alle November-Neuerscheinungen auf Disney Plus in der übersichtlichen Liste.

Neue Filme und Serien auf Disney+ ab November 2022

2. November:

Weihnachten mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney)

The D’Amelio Show – Staffel 2 (Star)

Reboot – Staffel 1 (Star)

Family Guy – Staffel 20 (Star)

3. November:

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk (Marvel)

9. November:

The Montaners – Staffel 1 (Disney)

Candy: Tod in Texas – Staffel 1 (Star)

S.O.S. mit David Beckham (Disney)

Zootopia+ (Disney)

11. November:

Fire of Love (National Geographic)

16. November:

Mike – Serienbeginn (Star)

Ohne Limits mit Chris Hemsworth (National Geographic)

Santa Clause: Die Serie (Disney)

18. November:

Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus (Disney)

Micky: Die Geschichte einer Maus (Disney)

Verwünscht nochmal (Disney)

20. November:

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (OT) (Disney)

23. November:

Maggie – Staffel 1 (Star)

Reasonable Doubt – Staffel 1 (Star)

25. November:

Matriarch (Star)

30. November: