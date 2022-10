Neu bei Amazon Prime Video im Oktober 2022: Alle neuen Filmen und Serien

Der gruseligste Zeit des Jahres ist wieder angelaufen! Nur passend, dass Amazon Prime Video im Oktober 2022 ein paar neue Filme und TV-Serien ins Programm nimmt, in der sich alles um Monster und sonstiges Horror-Gesocks dreht - wie zum Beispiel ES Kapitel 2, Godzilla vs. Kong oder Tim Burtons Corpse Bride. Wir liefern euch einen Überblick.

Was wiederum Disney Plus im Oktober 2022 zu bieten hat, haben wir euch für euch bereits in einer Übersicht zusammengefasst. Werft dafür einfach einen Blick in den folgenden Artikel:

0 1 Mehr zum Thema Disney Plus: Alle neuen Filme und Serien im Oktober 2022

Highlights bei Amazon Prime Video im Oktober 2022

Godzilla vs. Kong: Habt ihr mal wieder Lust auf richtig stupide Kaiju-Action, bei der man nicht groß Nachdenken und vor allem die Logik des Leinwandgeschehens infrage stellen sollte? Dann solltet ihr euch den 29. Oktober im Kalender anstreichen. Ab diesem Zeitpunkt ist Godzilla vs. Kong bei Amazon Prime Video zum Streaming verfügbar und ihr könnt von zuhause aus beobachten, wie eine riesige Echse einen zu groß geratenen Affen vermöbelt - und umgekehrt.

Godzilla vs. Kong von Regisseur Adam Wingard setzt natürlich Gareth Edwards Godzilla, Jordan Vogt-Roberts’ Kong: Skull Island und Michael Doughertys Godzilla 2: King of the Monsters fort. Millie Bobby Brown aus Stranger Things spielt bei dem Monster-Gekloppe eine tragende Rolle, der Film startete ursprünglich am 25. März 2021 in den Kinos.

Corpse Bride: Am 28. Oktober landet mit Corpse Bride der Regisseure Tim Burton und Mike Johnson ein wahrer Grusel- und Stop-Motion-Klassiker in der Streaming-Bibliothek von Amazon Prime Video. Die Geschichte des Films spielt sich im schaurig-schönen England des 19. Jahrhunderts ab, als Victor mit der ihm unbekannten Victoria verheiratet werden soll.

Victor kann sich aber gar nicht damit anfreunden, mit jemand Fremden aus Gründen des Geldes und der Sitte die Ehe einzugehen. An dieser Stelle wollen wir nicht zu viel über die Handlung verraten. Nur noch so viel: Aufgrund einer Reihe unglücklicher Umstände macht Victor versehentlich der verstorbenen Emily einen Antrag. Daraufhin wird er in das Reich der Toten hineingezogen und muss sich irgendwie aus der Affäre ziehen und gleichzeitig einer Verschwörung auf den Grund gehen, die nicht nur ihn, sondern auch seine Familie gefährdet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Alle neuen Film bei Amazon Prime Video im Oktober 2022

Ab dem 1. Oktober

A Star is born

The King’s Daughter

The Sacrifice - Um jeden Preis

The Wolf of Snow Hollow

Ab dem 2. Oktober

Jim Knopf und die Wilde 13

London Has Fallen

Ab dem 3. Oktober

Küss mich, Mistkerl!

Ab dem 5. Oktober

The Birthday Cake

Ab dem 7. Oktober

Catherine Called Birdy

Ab dem 9. Oktober

ES Kapitel 2

Ab dem 10. Oktober

Four Good Days

Ab dem 13. Oktober

Spencer

Whiteout

Ab dem 16. Oktober

Ida Red

Ab dem 17. Oktober

Extreme Rage

Ab dem 21. Oktober

Argentina, 1985

Ab dem 22. Oktober

The Purge - Die Säuberung

Ab dem 23. Oktober

Cortex

The Kitchen - Queens of Crime

Ab dem 24. Oktober

Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!

Cicero - Zwei Leben eine Bühne

Ab dem 26. Oktober

Beyond the infinite two minutes

Ab dem 27. Oktober

Mainstream

Ab dem 28. Oktober

Tim Burtons Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche

Ab dem 29. Oktober

Godzilla vs. Kong

Judas and the Black Messiah

Ab dem 30. Oktober

Der Distelfink

Alle neuen TV-Serien bei Amazon Prime Video im Oktober 2022

Ab dem 21. Oktober

The Peripheral - Staffel 1

Ab dem 22. Oktober

Die Maus - Best Of in HD: Die Maus und ihre Freunde - Staffel 1

Bobo Siebenschläfer: Die neuen Abenteuer von Bobo -Staffel 4

Ab dem 28. Oktober