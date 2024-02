Wegen Account-Sharing-Verbot: Disney Plus verliert 1,3 Millionen Zuschauer

Disney Plus verzeichnet im letzten Quartal 2023 einen Zuschauerverlust. (Bild: hkama - adobe.stock.com)

Am 1. Februar dieses Jahres haben wir berichtet, dass Disney das Account-Sharing-Verbot bei seinen Streaming-Diensten Disney Plus, Hulu und ESPN Plus einführen wird. Angepeilt ist der 14. März 2024, mit Beginn in den USA und Kanada.

Viele Zuschauer ziehen jetzt schon den Schlussstrich.

Wie Variety berichtet, verliert Disney Plus weltweit 1,3 Millionen Abonnenten.

Mehrere Faktoren als Grund

Das ist passiert: Disney hat seine Quartalszahlen veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass die Disney Plus Core-Subscribers – also jene, die nur Disney Plus abonniert haben – von 112,6 Millionen auf 111,3 Millionen sanken.

Infolgedessen nahm der Streaming-Anbieter in den Monaten Oktober bis Dezember 300 Millionen US-Dollar weniger ein.

Warum ist das so? Das eingangs erwähnte Account-Sharing-Verbot trägt vermutlich seinen Teil dazu bei. Allerdings hat Disney in der jüngeren Vergangenheit weitere, weniger beliebte Entscheidungen getroffen.

Das Streamen von 4K-Inhalten ist teurer geworden, außerdem kam ein werbefinanziertes Abo-Modell mit weniger Features hinzu.

Was sagt Disney dazu? Bisher nichts; ein sogenannter Conference Call zu den Zahlen steht allerdings noch aus.

Aus dem Artikel von Variety geht allerdings hervor, dass Disney davon ausgeht, unterm Strich 5,5 bis 6 Millionen Abonnenten bei Disney Plus bis Ende des Fiskaljahres (also Ende März) hinzuzugewinnen.

Netflix hatte mit dem Account-Sharing-Verbot Erfolg

Im Frühjahr 2023 rollte Netflix das Account-Sharing-Verbot aus, das Deutschland schließlich im Mai traf. Der Streamer verzeichnete zunächst rückläufige Zahlen, konnte sich dann aber wieder verbessern, was auch an beliebten Inhalten wie der One Piece-Serie lag.

Wann das Account-Sharing-Verbot in Deutschland greift, ist aktuell noch nicht klar. Es gilt allerdings als sicher, dass es früher oder später kommen wird.

Im Zuge des Streaming-Markt-Umschwungs wird für einige die physische Disk wieder attraktiver:

Disney Plus verzeichnete im letzten Quartal 2023 einen Zuschauerrückgang von 1,3 Millionen. Schuld daran sind wohl das dräuende Account-Sharing-Verbot, die teureren Preise sowie Werbung. Glaubt ihr, dass sich Disney davon wieder erholen wird? Ist guter Content der Schlüssel zum Erfolg? Oder rechnet ihr mit weiteren Änderungen auf dem Markt?