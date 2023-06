Doch DLSS 3 für Starfield: Modder stellt sich gegen AMD und Bethesda - und gibt ein Versprechen

Starfield bekommt DLSS Support. Ob AMD will oder nicht - zumindest wenn es nach diesem Modder geht. (Bild: Bethesda / Nvidia)

Während wir gespannt auf den Release des Weltraum-Rollenspiels Starfield warten, haben der Entwickler Bethesda (u.a. bekannt für Skyrim und Fallout) und Grafikchip-Hersteller AMD eine Kooperation für das Game angekündigt.

Demnach soll das Spiel für AMDs Upscaling-Technologie FSR 2 optimiert werden. Nun wächst in der Community die Sorge, dass damit andere Upscaler, wie zum Beispiel DLSS von Nvidia, nicht unterstützt werden.

Das geht auf einen Bericht zurück, der zeigt, dass nur 3 aus 13 Spielen mit AMD-Partnerschaft DLSS unterstützen. Ob das tatsächlich auf Starfield zutrifft, ist noch nicht bekannt. Doch der Modder PureDark versichert: Wenn nicht, kümmert er sich darum - und das schneller als ihr denkt.

DLSS 3 schon im Early Access

PureDark hat in der Vergangenheit schon andere Spiele, wie Fallout 4, The Last of Us Part I oder Jedi: Survivor mit DLSS-Mods versorgt. Nun hat er angekündigt, dass er Starfield noch in der Early Access-Phase mit DLSS 3 versorgen wird. Denn ihr könnt schon früher anfangen zu spielen, wenn ihr Starfield vorbestellt.

»Keine Sorge, ihr habt ja mich, [...] ich werde es schaffen, in den 5 Tagen der Early Access-Phase zumindest DLSS3-Unterstützung zu bekommen und dann je nach Situation langsam eine unabhängige DLSS2-Implementierung einzubauen.«

Besonders mit der DLSS-Mod für Jedi: Survivor konnte PureDark in der Vergangenheit überzeugen. Sogar Nvidia hat seine Arbeit bemerkt und freut sich offensichtlich darüber. In ihren Briefings zu den RTX 4060 und RTX 4060 Ti Grafikkarten haben sie Zitate eingefügt, die sich teilweise auf ihn beziehen, wie ihr im Bild unten sehen könnt.

PureDark kann indirektes Lob abstauben. (Bild: Nvidia)

PCGamer hat bei Nvidia nachgefragt, ob sie sich vorstellen könnten, den Modder zu unterstützen, doch der GPU-Hersteller behauptet, er habe nicht das Recht am Eigentum anderer zu arbeiten, wenn er nicht gefragt werden würde.

Noch gibt es kein offizielles Statement von Bethesda oder AMD, ob FSR 2 tatsächlich Nvidia DLSS, Intel XeSS oder andere Upscaling-Methoden ausschließt.

Was sagt ihr zur FSR 2-Exklusivität? Denkt ihr, Bethesda und AMD setzen den Trend fort, der sich gezeigt hat, wenn es um andere Upscaling-Technologien geht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!