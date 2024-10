Handy und Powerbank in einem: Neues Outdoor-Handy besitzt einen Akku mit 22.000 mAh

Das Handy auch zuverlässig gegen die Elemente geschützt. Dafür ist es nicht besonders schlank. (Bild: Doogee)

Der chinesische Hersteller Doogee hat ein neues Outdoor-Handy angekündigt, das nicht nur äußerst robust sein soll, sondern auch mit einem extrem großen Akku ausgestattet ist.

Darum ist das wichtig: Gerade bei einem Handy, das für Outdoor-Abenteuer konzipiert wurde, ist eine lange Akkulaufzeit besonders wichtig. Dieses neue Handy verspricht mehrere Tage Nutzung fernab der Steckdose. Weiterhin könnt ihr damit auch andere Geräte aufladen.

Die Vorder- und Rückseite des Doogee V Max Pro. (Bild: Doogee)

Wer ist Doogee? Der Hersteller Doogee hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China und ist bekannt für seine äußerst robusten Outdoor-Handys, die mit kuriosen Features ausgestattet sind, wie einer Wärmebildkamera, Nachtsicht oder, im Falle des Doogee S Punk, einem großen Lautsprecher. Das neue Doogee V Max Pro punktet vor allem mit einem gigantischen Akku.

Akku: Das Max im Namen steht wohl für »Maximale« Akkukapazität. Dieser hat nämlich eine Kapazität von 22.000 mAh. Der Akku ist fast fünfmal so groß wie der des iPhone 16 Pro Max (4.685 mAh).

Laut Doogee reicht das für etwa 45 Stunden Videowiedergabe.

Im Stand-by sind bis zu 1540 Stunden möglich.

Der Akku kann mit maximal 33 Watt Leistung aufgeladen werden. Ein Ladenetzteil liegt bei.

Die Ladeleistung soll selbst bei -10 Grad Celsius gegeben sein.

Andere Geräte können mit dem Akku des Handys aufgeladen werden - allerdings nur mit maximal 5 Watt Ladeleistung.

Gehäuse und Design: Dem V Max Pro sieht man den großen Akku an.

Das Handy verfügt über LEDs auf der Rückseite, die ihr nach Belieben anpassen könnt. (Bild: Doogee)

Das Handy besitzt ein robustes Design mit eingebauten TPU-Stoßdämpfern.

Es besitzt folgende Zertifizierungen: IP68, IP69K, MIL-STD-810H. Mit diesen sollte es zuverlässig gegen Feuchtigkeit, Kleinpartikel und Stürze geschützt sein.

Angaben zum Gewicht gibt es bisher nicht. Ausgehend von unserer Erfahrung mit anderen Doogee-Handys, dürfte es sicherlich kein Leichtgewicht werden.

Display: Die technischen Daten des Bildschirms sind solide, aber auch nichts, was vom Hocker haut.

6,58 Zoll

120 Hertz

IPS-Panel

Leistung und Speicher: Das Handy wird von einem MediaTek Dimensity 7050 Octa-Core-Prozessor angetrieben. Dieser hat etwa die Leistung eines Qualcomm Snapdragon 778G (zum Beispiel Nothing Phone 1).

Der Arbeitsspeicher ist 12 GByte groß und kann mit virtuellen RAM auf maximal 32 GByte erweitert werden.

Es gibt nur eine Speichervariante mit 512 GByte.

Der Speicher kann mit einer microSD-Karte erweitert werden.

Kamera: Die Hauptkamera besitzt einen Bildsensor mit 108 Megapixeln. Zusätzlich gibt es zwei weitere Bildsensoren mit 8 und 20 Megapixeln. Alle drei sind mit Autofokus ausgestattet. Die Frontkamera löst mit 16 Megapixeln auf.

Preis und Verfügbarkeit: Das Doogee V Max Pro kann aktuell beim Hersteller für einen Preis von rund 542 Euro vorbestellt werden. Die bessere Alternative bietet aktuell Amazon. Hier gibt es das Handy für 590 Euro mit einem 120 Euro-Coupon, der aktiviert werden kann.

Was haltet ihr von diesem Outdoor-Handy? Würdet ihr den großen Formfaktor und das hohe Gewicht für die lange Akkulaufzeit in Kauf nehmen? Habt ihr schon selbst Erfahrung mit solchen Handys? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!