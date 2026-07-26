Kein Witz: Über Glasgow, Schottland, flog vergangene Woche ein richtiger Drache aus Game of Thrones

Wir meinen keinen Drachen, den ein Vater mit seinem Kind hat steigen lassen, sondern eine Echse mit Flügeln.

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Maxe Schwind
26.07.2026 | 11:00 Uhr

Im Gegansatz zum Pendant aus House of Dragon wog der Drache über Glasgow nur 13 Kilo. (Bildquelle: HBO) Im Gegansatz zum Pendant aus House of Dragon wog der Drache über Glasgow nur 13 Kilo. (Bildquelle: HBO)

Stellt euch vor, ihr fahrt in aller Herrgottsfrühe zur Arbeit. Ihr sitzt nichts ahnend im Auto, stellt euch vielleicht schon mental auf den kommenden Tag ein – und seht plötzlich einen Drachen am Himmel vorbeigleiten.

Einen richtigen Drachen. Mit Flügeln. Mit denen er sogar schlägt.

Haargenau das ist einem Mann aus Glasgow passiert und er hat es mit seinem Handy festgehalten. 

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Und er ist auch nicht der Einzige. Andere Menschen teilen auf X ebenfalls Schnappschüsse, die sie vom selben Drachen gemacht haben.

Wem gehört der Drache?

Das ist recht leicht zu beantworten: Die geflügelte Echse hört auf den Namen Syrax und gehört Rhaenyra Targaryen aus der Serie House of Dragon.

Damit ist klar: Es handelt sich hierbei um einen Marketing-Gag – und zwar in doppelter Hinsicht.

Derzeit läuft die dritte Staffel von House of Dragon, immer montags mit einer neuen Folge. Der Drache erhob sich jedoch in Verbindung mit den Commonwealth Games in die Lüfte, eine Sportveranstaltung, die in Glasgow vom 23. Juli bis zum 2. August ausgetragen wird.

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Was ist das für ein Drache?

Gemäß STV News haben die Macherinnen und Macher 3D-Scans von Syrax aus der Serie genommen.

  • 3.000 Stunden lang über drei Monate hinweg wurde an dem Drachen gewerkelt.
  • Das Modell wiegt 13 Kilogramm und besteht aus vakuumgeformtem Depron-Schaumstoff, der um ein Skelett aus Kohlefaser und Aluminium herum gebaut wurde.
  • Syrax besitzt 23 bewegliche Teile, unter anderem die Flügel.
  • Zum Fliegen kommen allerdings Propeller in den Beinen zum Einsatz

Es handelt sich also nicht um einen echten Drachen, natürlich, sondern um eine aufwändige Animatronics-Puppe, die von einem Piloten gesteuert wird. The National hat mit dem Piloten gesprochen, der zugab, dass es etwas anderes ist, einen Drachen als ein ferngesteuertes Flugzeug zu fliegen.

Video starten 2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

Passend zum Thema:

Mit einem Drachen aus Fleisch und Blut hat sicher keiner der Augenzeuginnen und Augenzeugen gerechnet. Dennoch dürften sie wohl alle kaum ihren Augen getraut haben, als eine Flugechse übers Firmament geflogen ist. Dass sogar wir darüber berichten, zeigt, dass sich die viele Arbeit an der arbeitsintensiven Puppe gelohnt hat.

Hättet ihr auch das Handy gezückt, wenn der Drache über eure Köpfe hinweggesegelt wäre?

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