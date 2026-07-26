Wie geht es nach Avengers: Doomsday und Secret Wars weiter? Marvel hat gerade zwei neue Projekte und Cast-Mitglieder enthüllt

Marvel hat unter anderem einen Ghost-Rider-Film mit Ryan Gosling angekündigt. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Erinnert ihr euch noch an die Comic-Con 2024? Als Marvel enthüllt hat, dass Robert Downey Jr. als Dr. Doom ins MCU zurückkehrt? Jetzt steht der Release von Avengers: Doomsday (16. Dezember 2026) kurz bevor und haut bei der diesjährigen Comic-Con noch einmal mächtig auf den Putz.

Wir verschaffen uns mal eben einen Überblick darüber, was alles in der legendären Halle H auf der Comic-Con 2026 in San Diego von Marvel verkündet wurde.

Was hat Marvel auf der Comic-Con 2026 enthüllt?

Hier kommt ein kleiner Höhepunkt-Batzen auf uns zu, deshalb arbeiten wir an dieser Stelle mal mit einer knackigen Stichpunktliste:

Die Gerüchte hielten sich hartnäckig und jetzt ist es offiziell: Ryan Gosling wird der neue Ghost Rider! Somit tritt der 45-jährige Schauspieler das Erbe von Nicolas Cage an, der die Figur in insgesamt zwei Filmen verkörperte. Der neue Film erscheint 2028 und Deadpool-&-Wolverine-Filmemacher Shawn Levy führt Regie. Aktuell arbeiten die beiden sogar schon an dem Star-Wars-Film Starfighter zusammen, der bereits am 26. Mai 2027 in den deutschen Kinos startet.

Zu Ghost Rider gibt es auch noch ein offizielles Logo-Bild:

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Es gibt einen neuen Black Panther. Es wird allerdings nicht wie angenommen Damson Idris (F1, Black Mirror) in die Rolle schlüpfen, sondern David Jonsson (Industry, The Long Walk). Hier gibt’s auch gleich noch einen offiziellen Kinostart dazu: 15. Dezember 2028. Die Regie übernimmt natürlich wieder Ryan Coogler (Black Panther 1 & 2, Creed: Rocky’s Legacy). Denzel Washington (The Equalizer) soll ebenfalls eine Rolle in dem Film übernehmen.

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Peggy Carter ist zurück! Schauspielerin Hayley Atwell nahm ebenfalls einen Platz auf der Bühne ein und wurde nun offiziell für Doomsday bestätigt. Eine so große Überraschung ist das aber nicht, denn sie ist mittlerweile Steves Frau und die beiden haben ein Kind zusammen, wie der erste Doomsday-Teaser zeigte. Wie groß ihre Rolle im Film ausfällt, wissen wir aktuell nicht. Jedoch sind bereits viele Stars dabei, und wir vermuten, dass Peggy nicht allzu viel im Film zu tun hat.

Ein grauer Deadpool? Ryan Reynolds hat die Comic-Con in einem grauen Deadpool-Kostüm gecrasht und damit natürlich die Gerüchte ordentlich angeheizt, dass auch er in Avengers 5 im Dezember auftritt. Scherzhaft fragte er die Russo-Brüder, wann denn die Dreharbeiten zu Doomsday starten. Die stellen natürlich gleich klar: Der Film ist doch schon längst im Kasten!

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Sollte Deadpool wirklich in Doomsday auftreten, erfahren wir ja vielleicht endlich, warum Thor geweint hat. Immerhin gab Reynolds schon im November 2024 preis, dass das Mysterium aus Deadpool & Wolverine auf jeden Fall noch aufgeklärt werden soll.

Kleiner Fun Fact: Den grauen Anzug trug Reynolds quasi bereits für kurze Zeit in Deadpool 2 (2018), wo sein normalerweise rotes Kostüm durch eine Explosion komplett mit Ruß überzogen wurde. Das ist eine Anspielung auf die X-Force-Comics, in denen sein Team oft graue Tarnanzüge trägt.

Zum Abschluss gibt's noch ein neues Poster zu Dr. Doom für euch:

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Das waren erst einmal die wichtigsten Ankündigungen, was Marvel betrifft. Na, wie findet ihr die Neuigkeiten? Habt ihr ein besonderes Highlight? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Avengers: Doomsday erscheint übrigens am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Die neuesten Artikel zum Thema findet ihr in der obigen Linkbox.