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Wenn für einen Entwickler alles nach Plan verlaufen wäre, hätte es einen der größten Steam-Hits überhaupt nie gegeben

Stardew Valley ist ursprünglich nur eine Fingerübung gewesen, die der Entwickler machte, weil sein ursprünglicher Plan nicht aufging.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
26.07.2026 | 09:53 Uhr

Wenn ConcernedApe nach seinem College-Abschluss direkt einen Job gefunden hätte, würdet ihr diesen Artikel heute nicht lesen. Wenn ConcernedApe nach seinem College-Abschluss direkt einen Job gefunden hätte, würdet ihr diesen Artikel heute nicht lesen.

Stardew Valley ist ohne Zweifel eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Schon 2024 meldete der Solo-Entwickler ConcernedApe, dass sich der Titel bereits über 41 Mio. Mal verkauft habe. Zum Vergleich: das Ausnahme-Soulslike Elden Ring verkaufte sich bis 2025 nur 30 Mio. Mal.

Bei diesem unglaublichen Erfolg ist kaum zu glauben, dass es die Life-Sim beinahe gar nicht gegeben hätte.

Nicht mehr als eine Übung

Video starten 3:08 Stardew Valley - Gameplay-Trailer von 2016

Eric Barone aka ConcernedApe erzählte 2016 in einem Interview mit Gamerevolution, dass er Stardew Valley nur entwickelte, weil er nach dem College keinen Job gefunden hat.

Vor vier Jahren [2012], da hatte ich gerade meinen College-Abschluss in Computer-Science. Ich wusste noch nicht genau, was ich machen wollte ... Ich habe mich für einige Stellen beworben, jedoch keinen Job erhalten. Ich fühlte mich verloren. Also habe ich mich dazu entschieden, ein kurzes Spiel im Stil von Harvest Moon zu programmieren, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Ich wollte es via Xbox Live Indie Games veröffentlichen.

Nun ja, als ich dann angefangen habe, konnte ich nicht anders, als es zu diesem großen, ambitionierten Ding heranwachsen zu lassen. Es gab so viele Möglichkeiten und als sich meine Fähigkeiten in den Bereichen Pixel-Art, Programmieren und Musik verbesserten, wollte ich alles neu machen und das Spiel verbessern. So hat sich dieses zusammengestückelte Übungsprojekt in einem Zeitraum von vier Jahren in Stardew Valley verwandelt.

Video starten 38:26 Alles, was mich im echten Leben stresst, entspannt mich in Stardew Valley | mit Farina Brock

Bereits innerhalb der ersten Woche nach Release verkaufte sich Stardew Valley allein auf Steam über 400.000 Mal. ConcernedApe hatte damit auf einen Schlag ausgesorgt und konnte diesen Erfolg lange Zeit gar nicht glauben. In dem Interview sagte er dazu:

Es ist verrückt. Ich glaube, ich habe auch jetzt noch nicht verdaut, dass es Realität ist ... Ich fühle mich immer noch, als sei ich in einem Traum. Ich bin aber froh darüber, natürlich!

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Nicht der einzige Übungs-Hit

Auch der Roguelite-Hit Vampire Survivors entstand nur, weil das Leben eines Entwicklers anders verlief als geplant. Der Italiener Luca Galante aka poncle zog nach London, um eine Karriere als Entwickler zu starten, landete dann aber vorerst in der Gastronomie. Nebenbei begann er, sein eigenes Spiel zu entwickeln, um seine Fähigkeiten zu verbessern.

Um sich etwas dazuzuverdienen, veröffentlichte er sein Übungsprojekt Vampire Survivors 2022 als Early-Access-Titel auf Steam. Dort ging das simple Roguelite völlig durch Decke und verwandelte den Solo-Entwickler in Windeseile in einen Multimillionär.

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Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

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