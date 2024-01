Dune 2: Um Kinotickets entbrennt schon jetzt ein Kampf, erster Anbieter kapituliert

Kein Grund zu schreien ... oder? Bildquelle: Warner Bros.

Ihr könnt den Kinostart von Dune 2 schon gar nicht mehr erwarten? Dann seid ihr nicht alleine. In den USA startete bereits am vergangenen Freitag der Ticket-Vorverkauf. Und den hatten offenbar nicht gerade wenige Sci-Fi-Fans auf dem Schirm.

Denn wie Mashable berichtet, war der Ansturm auf die Website und App von AMC (eine der größten US-amerikanischen Kinoketten) so groß, dass gleich beide in die Knie gingen. Bei Fandango machten sich laut der Tracking-Website Down Detector vergleichbar viele Anfragen bemerkbar, doch hier hielten die Server stand.

Wollte Dune 2 eh nicht sehen

Auf Social Media wie X (ehemals Twitter) oder Reddit sorgte es natürlich für Frust und Torschlusspanik, dass viele Dune-Fans noch keine Tickets vorbestellen konnten. Es gibt aber auch widersprüchliche Erfahrungsberichte.

So berichtet zum Beispiel generalBtrading , überhaupt keine Probleme beim Vorbestellen von zwei Karten gehabt zu haben, während es Level69LaserLotus ganz anders erging:

Ich bin fast zwei Stunden davor gesessen, habe mich an verschiedenen Vorstellungszeiten in unterschiedlichen Kinos probiert - jedes Mal kam die Fehlermeldung. Ich habe nicht mal besonders gute Plätze ausgesucht und sogar ungewöhnlich frühe oder späte Vorstellungen ausgewählt . Es kam jedes mal eine Fehlermeldung - auf dem Desktop, der Mobile-App, im Inkognito-Modus, mit unterschiedlichen Browsern. [...]

Was ihr sonst zu Dune: Part Two wissen solltet

Dune: Part Two startet am 1. März 2024 in US- und am 29. Februar 2024 in deutschen Kinos. Hierzulande ist übrigens noch gar kein Vorverkauf gestartet, es ist also noch ein klein wenig Geduld gefragt.

Im Moment gibt es noch keine Prognosen, wie viel Geld Dune 2 weltweit einspielen dürfte. Berichten zufolge soll der Film zwischen 120 und 200 Millionen US-Dollar gekostet haben. Das Budget von Dune belief sich auf 165 Millionen, an den Kinokassen kam der Sci-Fi-Epos auf 400 Millionen (via Box Office Mojo) - ein stattliches Ergebnis, vor allem während der Corona-Pandemie.

Bezüglich des Einspielergebnisses von Dune: Part Two darf man aber guten Gewissens optimistisch sein. Die Vorfreude und Erwartungen von Sci-Fi-Fans sind groß. Ursprünglich sollte der Film von Regisseur Denis Villeneuve im November 2023 starten, wurde dann aber auf dieses Jahr verschoben.

