Auf Dune 3 müssen wir vielleicht doch nicht so lange warten, wie gedacht

Dune: Part Two startet am 1. März 2024 in den Kinos und angeblich lässt Teil 3 danach nicht zu lange auf sich warten. Bildquelle: Warner Bros.

Dune 2 ist noch gar nicht erschienen, trotzdem wird schon jetzt fleißig über Dune 3 geredet. Und der könnte viel früher in den Kinos starten als ursprünglich gedacht. Denn wie ein etablierter Branchen-Insider berichtet, hat das Studio Warner Bros. Dune: Messiah bereits grünes Licht gegeben und zielt auf einen Release im Jahr 2027 ab.

Seid natürlich gewarnt: Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht! Davon will Jeff Sneider erfahren haben, der in der Film- und TV-Landschaft als gut vernetzt und relativ zuverlässig gilt. Dass Dune 3 damit tatsächlich so früh erscheint, ist allerdings nicht garantiert.

Der angebliche Kinostart für Dune 3 überrascht

Warum wäre ein Kinostart von Dune 3 in 2027 früh ? Zum jetzigen Zeitpunkt würde der Abschluss der Dune-Trilogie natürlich noch vier Jahre auf sich warten lassen. Doch in Anbetracht der vorangegangenen Aussagen und Pläne von Regisseur Denis Villeneuve wäre der angepeilte Release-Zeitraum doch näher als gedacht.

Denn Villeneuve hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass mit einer Verfilmung von Dune: Messiah und damit einer ganzen Trilogie ein Traum für ihn in Erfüllung gehen würde. Vor Kurzem wurde außerdem bekannt, dass Villeneuve längst am Drehbuch von Dune 3 arbeitet.

Gleichzeitig verriet Villeneuve aber auch, dass er es mit einer potenziellen Verfilmung von Dune: Messiah alles andere als eilig hat. Immerhin spielt die direkte Buchvorlage selbst 12 Jahre nach den Ereignissen der beiden Vorgänger. Außerdem wollte sich Villeneuve vor Messiah erst noch anderen Projekten widmen - wie zum Beispiel seinem geplanten Cleopatra-Epos, der HBO-Serie The Son oder der Filmadaption von Rendezvous mit 31/439.

Da die Produktion von gleich mehreren Filmen (und einer TV-Serie) extrem zeitaufwändig ist, fällt ein angeblich von Warner Bros. angepeilter Kinostart für Dune 3 im Jahr 2027 durchaus überraschend früh aus. Allerdings ist Dune (zumindest bisher) eine verdammt erfolgreiche Sci-Fi-Marke und die Erwartungen an die Performance von Teil 2 sind groß.

2:37 Dune: Part Two - Der dritte Trailer zum Kino-Epos ist da und macht Fans das Warten wohl unerträglich

Was ihr sonst zu Dune 2 und der Dune-Serie wissen solltet

Übrigens: Sci-Fi-Fans müssen sich keine Sorgen darum machen, dass Dune 1 und 2 ohne einen dritten Teil kein richtiges Ende haben - Part 2 soll einen befriedigenden Abschluss liefern . Wie bereits erwähnt schließt Messiah ohnehin erst 12 Jahre später an den Geschehnissen an.

2024 startet mit Dune: Prophecy sogar noch eine TV-Serie (in Deutschland wahrscheinlich bei Sky), die im Moment aber noch keinen konkreten Release-Termin hat. Mehr dazu, was ihr aktuell zu Dune wissen solltet, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Freut ihr euch darüber, dass Dune so bald zu einer Trilogie werden soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dune 2, der nach einer Release-Verschiebung erst am 1. März 2024 in den Kinos startet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!