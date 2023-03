Bildquelle: McMurtry

Im jährlich stattfindenden Hillclimb Race hat zum ersten Mal ein elektrisches Auto den Geschwindigkeitsrekord von 1999 gebrochen und die 1,89 Kilometer lange Strecke in 39,08 Sekunden absolviert. Das Auto soll bald in Serie gehen.

Im Goodwood-Festival messen sich die schnellsten Autos der Welt

Im Rahmen des Goodwood-Festivals, dem größten Rennsport-Festival der Welt, treten seit jeher die schnellsten Sportwagen auf der 1,89 Kilometer langen Hillclimb-Strecke gegeneinander an.

Die Hillclimb Strecke wird im Rahmen des Goodwood Festivals of Speed seit 1993 befahren. Auf der Strecke treten Autos und Motorräder aller Zeitepochen gegeneinander an. Die Strecke wird auch von Formel-1-Wagen befahren.

Im Hillclimb Rennen treten die schnellsten Autos der Welt gegeneinander an.

Gewinner des ersten Hillclim-Rennens war Willie Green. Er absolvierte die Strecke 1993 mit einem Surtees Cosworth TS20 in 56,3 Sekunden. Die bisher schnellste Streckenzeit erzielte 1999 der deutsche Fahrer Nick Heidfeld. Er legte mit einem McLaren MP4/13 die Strecke in 41,6 Sekunden zurück.

Elektromotor gegen Benzinmotor

Seit 1999 ist es keinem Rennfahrer gelungen, die Streckenzeit von Nick Heidfeld zu unterbieten. Doch 2022 konnte Max Chilton den Rekord mit einem elektrisch angetriebenen Prototyp eines Autos brechen.

Im Hillclimb Rennen konnte der Spéirling durch seine enorme Geschwindigkeit überzeugen.

Der McMurtry Spéirling legte das Hillclimb-Rennen in 39,08 Sekunden zurück und stellte einen neuen Rekord auf, den Rennfahrer in zukünftigen Jahren schlagen müssen. Die kurze Streckenzeit konnte das Auto vor allem durch die schnelle Beschleunigung erreichen.

Der McMurtry Spéirling kann von 0 auf 96,66 km/h in 1,4 Sekunden beschleunigen. Damit hat der McMurtry Spéirling die höchste Beschleunigung aller Autos und übertrifft den ehemaligen Weltrekordhalter Koenigsegg Gemera, welcher von 0 auf 96,66 km/h in 1,9 Sekunden beschleunigt.

Von der starken Beschleunigung des Spéirling könnt ihr euch im folgenden Video von carwow überzeugen, welches wir euch unten eingebunden haben.

Ihr könnt euch das Weltrekord-Auto bald kaufen

Der McMurtry Spéirling soll eine Leistung von 1.000 PS mitbringen bei einem Gewicht von etwa einer Tonne. Angetrieben wird das Auto von einer 60 kWh großen Batterie und hat eine Reichweite von 483 Kilometer.

Der Spéirling nutzt Luft um sich nach vorne zu katapultieren. Bildquelle: McMurtry

Der Spéirling wird bald für die Straße produziert werden. Dazu muss er mit funktionierender Beleuchtung und Scheibenwischern bestückt werden. Ein Veröffentlichungsdatum ist leider noch nicht bekannt. Ihr könnt den Spéirling bei McMurtry jedoch schon vorbestellen. Der Preis ist momentan noch offen.

E-Autos unterscheiden sich von benzin- oder dieselbetriebenen Autos in ihrer Fahrweise. Besonders die Beschleunigung und die leise Fahrweise sprechen für Elektroautos. Wenn ihr mal mit einem Elektroauto fahren wollt, könnt ihr euch vielleicht im Rahmen von Carsharing eins ausleihen: Braucht man 2023 noch ein eigenes Auto in der Stadt? Ich habe 5 Tage Carsharing ausprobiert

Ein Elektroauto schlägt alle Benziner in der Beschleunigung. Könnte das ein Omen sein? Was haltet ihr vom McMurtry Spéirling? Sinnlose Spielerei oder doch zukunftsweisende Technologie? Wie sieht die Zukunft von Elektroautos generell aus? Oder liegt eine andere Technik eurer Ansichtsweise nach vorne? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.