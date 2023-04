Neuer E-Scooter ist da - und zu schnell für den deutschen Straßenverkehr

Dieser E-Scooter ist zu heiß für die deutsche Straßenverkehrsordnung: Der GT2P flambiert den Asphalt!

Der E-Scooter KickScooter GT2P ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Das geht aus einer Meldung auf notebookcheck.com hervor. Vorgestellt wurde der E-Scooter bereits im Vorjahr – jetzt kommt der elektrische Tretroller auch in Deutschland an.

Das Besondere am KickScooter GT2P ist sein leistungsstarker Motor. Denn: Laut Herstellerangaben ist eine Höchstgeschwindigkeit von bis 70 km/h drin. Der KickScooter GT2P ist mit knapp 3.000 Euro bepreist.

Wer in Bewegtbildern sehen will, welche Adrenalinräusche sich mit dem Gefährt durch die Blutbahnen pumpen lassen, der klickt das nachstehende Video; in diesem düst ein E-Scooter-wütiger Bleifuß über den ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin.

Für deutsche Roller-Fahrer hat diese Top-Geschwindigkeit Folgen – weil: Mit seinen 70 km/h ist der KickScooter GT2P im öffentlichen Straßenverkehr nicht nutzbar. Dessen ungeachtet kann der Zweiräder getreten und gerollt werden auf: Privatgelände, Betriebsgelände oder etwa einer Rennstrecke.

Need for Speed

Nachfolgend einige der Eckdaten rund um den Geschwindigkeitsrausch von GT2P:

90 Kilometer Reichweite: So viel soll dank des Power-Akkus drin sein

So viel soll dank des Power-Akkus drin sein 30-prozentiger Anstieg: Einen solchen Anstieg soll der Tretroller meistern können

Einen solchen Anstieg soll der Tretroller meistern können Ein leistungsstarker Akku: Mit 1.512 Wattstunden

Mit 1.512 Wattstunden Scheibenbremsen: Diese sind sowohl vorder- als auch rückseitig angebracht. Zum Vergleich: Bei E-Scootern mit weniger Wumms sind üblicherweise Trommelbremsen installiert.

Diese sind sowohl vorder- als auch rückseitig angebracht. Zum Vergleich: Bei E-Scootern mit weniger Wumms sind üblicherweise Trommelbremsen installiert. Blinker: Diese signalisieren den übrigen Verkehrsteilnehmenden, in welche Richtung die Fahrt mit dem KickScooter GT2P weitergeht.

Übrigens: Wer wissen möchte, welche E-Scooter aktuell den Griff ins Portemonnaie lohnen – und auch für den deutschen Straßenverkehr zugelassen sind: Lucas Kacynski hat da mal was geschrieben.

Weil Geschwindigkeit nicht alles ist: gleich hier unten ein paar weiterführenden Infos zum infernalischen E-Scooter.

IPX4-zertifiziert: der Roller sollte also resistent sein gegen Wasser- und Staubeinwirkung

der Roller sollte also resistent sein gegen Wasser- und Staubeinwirkung OLED-Bildschirm: Die verbaute Anzeige dient der Geschwindigkeitsanzeige

Die verbaute Anzeige dient der Geschwindigkeitsanzeige Vier unterschiedliche Fahr-Modi: Eco-, Sport-, Race- und Boost. Zusätzlich wird ein sogenannter Fußgängermodus angeboten.

Eco-, Sport-, Race- und Boost. Zusätzlich wird ein sogenannter Fußgängermodus angeboten. Gewichtiges Teil: Der KickScooter GT2P bringt knapp 53 Kilogramm auf die Waage, buckelt ein Maximalgewicht von 150 Kilogramm.

Wann seid ihr zuletzt mit dem E-Scooter durch die Stadt gefahren - oder lasst ihr die Teile lieber stehen? Wie steht ihr zur E-Scooter-Frage? Sind die motorisierten Zweiräder genialisch, oder gehören die verboten? Schreibt es uns in die Kommentare!