Norwegen hat gerade etwas Beispielloses erreicht: Dort sind jetzt mehr Elektroautos im Umlauf als Benziner

Text: In Norwegen werden fast nur noch Elektroautos verkauft. (Artūrs Laucis photo - Adobe Stock)

Während in vielen Ländern die Verkehrswende nur langsam Fahrt aufnimmt, befindet sie sich in Norwegen seit Jahren auf der Überholspur. Zahlen des norwegischen Straßenverkehrsamts OFV bestätigen den Trend.

Im Detail:

Seit September 2024 sind in Norwegen mehr Elektroautos als Benziner zugelassen.

Mehr als 90 Prozent aller Neuzulassungen sind Elektroautos.

Dieselfahrzeuge führen die Statistik aber weiterhin an.

Von den 2,8 Millionen zugelassenen Fahrzeugen in Norwegen sind 754,000 Elektroautos. Damit überholen Elektroautos mit Benzin angetriebenen Fahrzeugen. Diese liegen mit 753,000 Autos zum ersten Mal in der Geschichte Norwegens knapp dahinter.

Der Bestand von Benzinautos sinkt aber seit mehr als 20 Jahren. 2004 gab es in Norwegen laut OFV noch 1,6 Millionen zugelassene Benzinautos und nur 230,000 Dieselautos sowie 1,000 Elektroautos.

Gut zu wissen: OFV führt den Anstieg von Dieselfahrzeugen seit 2007 auf steuerliche Veränderungen zurück.

Diesel führt die Zulassungsliste weiterhin an. Das Straßenverkehrsamt erwartet, dass Elektroautos Dieselfahrzeuge in den kommenden Jahren von der Spitze ablösen werden. Fast alle Neuzulassungen in Norwegen entfallen auf Elektroautos.

Die Statistik für Norwegen sieht für September 2024 wie folgt aus:

Diesel: 34,8 Prozent

Elektro: 26,26 Prozent

Benzin: 26,24 Prozent

Benzin-Hybrid: 12,33 Prozent

Diesel-Hybrid: 0,36 Prozent

So sieht die Verteilung in Deutschland aus

In Deutschland dominiert Benzin mit weitem Abstand als Antriebsart, gefolgt von Diesel. So sieht laut ADAC die Verteilung im Jahr 2024 aus.

Benzin: 61 Prozent

Diesel: 28 Prozent

Hybrid: 5 Prozent

Elektro: 2 Prozent

Seit 2019 fällt der Anteil von Benzin- und Diesel-Fahrzeugen leicht, während der Anteil von Elektroautos und Hybridautos zunimmt.