Androids großes Software-Problem scheint endlich Geschichte zu sein

Android 13 verbreitet sich schneller als Android 12. Ein gutes Zeichen.

Seit dem 15. August letzten Jahres können User diverser Android-Geräte auf die 13. Android-Version wechseln. Das ist traditionell ein eher schleichender Prozess, was an der Breite der Anbieter, aber auch an den Smartphone-Herstellern selbst liegt. Denn:

Updates werden oftmals Monate nach der ursprünglichen Veröffentlichung auf Endgeräte ausgerollt.

Updates verbreiten sich langsam

Nach wenigen Jahren ist Schluss mit Updates

Das heißt, wenn man die neueste Android-Version nutzen wollte, musste man sich bisher alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen. Das scheint sich langsam aber sicher zu ändern. Darauf weisen Zahlen aus Android Studio hin.

Android 13 wird schneller beliebter

Gemäß den neuesten Verbreitungszahlen von Google hat Android 13 seinen Marktanteil seit Januar 2023 mehr als verdoppelt, wie 9to5Google berichtet. Demnach hat Android 13 im April 2023 einen Anteil von 12,1 Prozent erreicht, verglichen mit nur 5 Prozent im Januar 2023, als die Version erstmals in der Statistik auftauchte.

Android 13 hat dadurch schneller an Beliebtheit gewonnen als sein Vorgänger. Letzterer hatte nach knapp einem Jahr einen Marktanteil von 13,3 Prozent erreicht. Wenn Android 13 weiterhin eine vergleichbare Verbreitungsgeschwindigkeit beibehält, dürfte es in einem Jahr besser dastehen.

Unternehmen wie Samsung und Xiaomi bieten jetzt längere Versions-Upgrades für ihre Smartphones an als noch vor einigen Jahren - sowohl für die Oberklasse als auch für preiswertere Geräte, die einen hohen Marktanteil haben.

Das Xiaomi 13 beispielsweise, soll nach Android 13 noch mit der 14., 15. und 16. Version des Betriebssystems ausgestattet werden. Zuvor waren zwei Jahre Update-Support üblich.

Das heißt: Die Anzahl der Geräte, die ein Upgrade auf Android 13 erhalten, ist größer als noch vor einigen Jahren. Das könnte zu einer schnelleren Verbreitung führen. Wir gehen davon aus, dass sich andere Hersteller in den nächsten Jahren anschließen werden.

Somit sorgt das Beheben eines der oben genannten Probleme (wenige Jahre Update-Versorgung) dafür, dass ein zweites Problem (geringe Beliebtheit einzelner Updates) sich gleich mit auflöst.

Übrigens: Android 11 aus dem Jahr 2020 hat im April 2023 den größten Marktanteil von 23,5 Prozent, gefolgt von Android 10 aus dem Jahr 2019 mit 18,5 Prozent. Android 12 hat mittlerweile einen Marktanteil von 16,5 Prozent erreicht.

Ein paar Tricks für Android 13, die ihr vielleicht noch nicht kennt, hat euch Kollege Patrick vorbereitet:

Welche Android-Version nutzt ihr? Ist es euch wichtig immer das neueste Android-Betriebssystem auf dem Smartphone zu haben? Welche ist eure liebste Funktion von Android 13? Wie lange braucht euer Hersteller, bis er die Android-Updates von Google auf seinen Endgeräten ausrollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!