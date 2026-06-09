Spieler will die alte Xbox seines Freundes gegen einen Rechner tauschen – und entdeckt mit »PC-Flipping« ein lukratives Hobby

Mittels »PC-Flipping« macht ein Reddit-Nutzer seinem Kumpel eine Freude und spendiert so ein Upgrade von Xbox One auf Gaming-PC. (© Microsoft / beQuiet)

Manchmal hat die PC-Community klassische »Feel-Good«-Geschichten parat, die angesichts der regelmäßig auftauchenden Meldungen über weiter steigende Speicherpreise, schmelzende GPU-Stecker oder dem bestenfalls kontrovers diskutierten Fortschritt von KI wieder ein wenig Licht in die Community bringen.

Eine solche findet sich gerade auf dem PCMR-Subreddit wieder. Der wohl aus Österreich stammende Teenager »International_Fly074« beschreibt hier, wie er mit dem sogenannten »PC-Flipping« in rund einem Jahr mehrere Hundert Euro erwirtschaftete.

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Mit »PC-Flipping« ist der Kauf, die Aufwertung und der Weiterverkauf von Gebraucht-PCs gemeint.

Der Ausgangspunkt war ein Geburtstagsgeschenk. So wollte »International_Fly074« seinem Freund, der seit Jahren auf einer Xbox One spielte, einen Gaming-PC kaufen.

Er besorgte sich günstig einen Büro-PC mit Intel Core i5-7500 und 8 GByte RAM, rüstete ihn mit einer GTX 1050 Ti auf – und sein Vater riet ihm, den Rechner mit Gewinn zu verkaufen und für das Geld einen besseren zu kaufen.

Das tat er. Und dann noch einmal. Und noch einmal. Und ...

So kaufte »International_Fly074« ältere Büro-PCs mit Prozessoren wie einem Intel Core i7-4790 oder i7-7700, bestückte sie mit klassischen Grafikkarten und verkaufte sie auf »Willhaben« – einem österreichischen Gebrauchtmarktplatz, der hierzulande am ehesten mit Kleinanzeigen zu vergleichen ist.

Am Ende stand ein fertiger Gaming-PC für den erwähnten Freund mitsamt AMD Ryzen 5 3600, 16 GByte RAM, einer GTX 1660 Ti und – darf natürlich nicht fehlen – beleuchtetem Gehäuse. Den verbliebenen Gewinn investierte der Teenager in einen Minecraft-Server und legte einen Rest auf die Seite.

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Community reagiert mit Respekt und Vorbehalten

Ein Großteil der Kommentare im Reddit-Beitrag lobt die Geste; manche erinnern sich daran, wie sie selbst einst mit PC-Flipping einen Nebenverdienst einbringen konnten.

Allerdings melden sich auch skeptische Stimmen zu Wort. »theRealtechnofuzz« weist auf die Marktabhängigkeit hin: Aktuell sei PC-Flipping zu teuer – allein eine 500-GByte-SSD kostet so viel, dass kaum noch Gewinn gemacht werden könne.

AMD-Warnung: Die Speicherkrise soll noch länger als gedacht anhalten

Der Teenager gibt selbst ineds zu, dass er in manchen Monaten kaum aktiv war. Dass er trotzdem auf 443 Euro kam, dürfte nach Einschätzung solcher Kommentare weniger an einem optimierten Geschäftsmodell als an einem funktionierenden Lokalmarkt und günstigen Einkaufspreisen liegen.