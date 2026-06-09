Halo: Campaign Evolved – PC-Systemanforderungen offiziell, doch bei 4K fehlt von AMD Radeon jede Spur

Halo Studios hat die offiziellen PC-Systemanforderungen für »Halo: Campaign Evolved« veröffentlicht. Vier Preset-Stufen von 1080p bis 4K Ultra geben konkrete Voraussetzungen – in der höchsten fehlt AMD Radeon aber.

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Jusuf Hatic
09.06.2026 | 18:47 Uhr

Von 16 GByte RAM für 1080p bis RTX 4080 für 4K Ultra: Die offiziellen PC-Anforderungen von Halo: Campaign Evolved im Überblick – inklusive einer auffälligen Lücke bei AMD. Von 16 GByte RAM für 1080p bis RTX 4080 für 4K Ultra: Die offiziellen PC-Anforderungen von Halo: Campaign Evolved im Überblick – inklusive einer auffälligen Lücke bei AMD.

Zum Xbox Games Showcase gab es nähere Informationen zu Halo: Campaign Evolved: Das geplante Remake von »Combat Evolved« kommt am 28. Juli 2026 heraus.

Kurz nach der Ankündigung des Releasedatums haben die Halo Studios die zugehörigen PC-Systemanforderungen enthüllt, die sich in vier Preset-Stufen aufteilen lassen:

Halo: Campaign Evolved – PC-Voraussetzungen
Minimum (1080p, 60 fps)
  • CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580
  • RAM: 16 GByte
Medium (1440p, 60 fps)
  • CPU: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600K
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 3070 / AMD Radeon RX 7600 XT
  • RAM: 16 GByte
High / Empfohlen (4K, 60 fps)
  • CPU: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 9070
  • RAM: 32 GByte
Ultra (4K, 60 fps)
  • CPU: AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900K
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 4080
  • RAM: 32 GByte

Video starten 2:29 Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

Kein AMD in der Ultra-Stufe

Voraussetzung für alle Stufen ist eine SSD mit mindestens 100 GByte freiem Speicherplatz sowie Windows 10 22H2 (64-Bit) oder Windows 11.

  • Halo Studios empfiehlt zudem, ReBAR – also »Resizable BAR«, eine Technologie, die der Grafikkarte vollen Zugriff auf den Systemspeicher gewährt und so Übertragungsraten verbessert – zu aktivieren.
  • Angaben zu Upscaling-Unterstützung (FSR, DLSS, XeSS) sind ebenfalls bisher nicht kommuniziert.

Außerdem auffällig: Für die Ultra-Stufe wird keine explizite AMD-Grafikkarte erwähnt, obwohl zumindest die RX 9070 XT auf Augenhöhe mit der genannten RTX 4080 agiert. Warum die in diesem Preset anvisierten 4K / 60 fps nicht machbar sind, lassen die Entwickler offen.

Was steckt im Remake?

Das Spiel ist kein reines Remaster, sondern ein von Grund auf neu aufgebauter Remake der ursprünglichen »Halo: Combat Evolved«-Kampagne – aber nicht ohne Kontroversen.

Mehr zum Thema: »Halo: Kapitalismus Evolved« - Das neue Remake kommt mit einem digitalen Handbuch, aber nur wenn ihr die Premium-Edition kauft, Fans fühlen sich veräppelt

Halo Studios hat drei neue Prequel-Missionen mit Master Chief und Sgt. Johnson ergänzt, neun zusätzliche Waffen aus der Reihe integriert und erstmals in einem »Halo: CE«-Ableger feindliche Fahrzeuge wie den Wraith als steuerbare Vehikel eingebaut.

Bis zu vier Spieler können die Kampagne im Online-Koop bestreiten, Crossplay und Cross-Progression zwischen Xbox, PC und PlayStation 5 sind eingebunden. Vorbesteller der Digital Premium Edition erhalten indes fünf Tage vor dem eigentlichen Release am 28. Juli – also ab dem 23. Juli.

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Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved

Genre: Shooter

Release: 28.07.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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