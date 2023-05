Elon Musk plant Twitter-Kahlschlag: "Eure Follower-Zahl wird vermutlich fallen"

Elon Musk will jetzt durchziehen, was schon seinen Vorgänger Jack Dorsey in die Bredouille gebracht hat. (Bilder: marcinpasnicki und B_Zocholl über Pixabay).

Milliardär und Twitter-Chef Elon Musk möchte jetzt Twitter-Accounts im großen Stil löschen (Spiegel, FAZ, Stern haben berichtet). Von der Maßnahme sollen solche Accounts betroffen sein, die seit Jahren inaktiv sind.

Bereits im Dezember 2022 hatte Musk angekündigt, inaktive Accounts von der Plattform zu nehmen. Damals sprach Musk davon, sich mit dem angedachten Kahlschlag von 1,5 Milliarden inaktiven Accounts zu verabschieden.

Auf Twitter hat Musk gestern dann geschrieben:

Wir löschen Konten, die seit mehreren Jahren inaktiv sind. Dadurch wird vermutlich die Anzahl eurer Follower sinken. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Welche Accounts sind betroffen?

Musks Ankündigung steht im Einklang mit einer Twitter-Richtlinie ( Inactive Account Policy ), jene User dazu auffordert, sich mindestens alle 30 Tage anzumelden – da diese ansonsten aufgrund längerer Inaktivität gelöscht würden.

Die Profilnamen einmal gelöschter Accounts sollen, laut Musk, nach erfolgtem Löschvorgang wieder verfügbar sein.

Keine genaue Ankündigung dahingehend, ab wann inaktive Accounts gelöscht werden, und was genau mit »mehreren Jahren« gemeint ist, ist noch ausstehend. Auch bleibt vorerst unklar, wie mit Accounts verfahren wird, bei denen die Menschen dahinter verstorben sind.

Was passiert mit den Accounts von Verstorbenen?

Wie Techradar schrieb, wird etwa der Account der verschiedenen Musikerin Amy Winehouse fortbestehen; wie indes mit Accounts weniger bekannten, nichtsdestotrotz relevanter Personen, verfahren wird, ist vorerst ungewiss. Ein Beispiel ist der im Jahr 2018 ermordete saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi. Über dessen Profil, mit 1,4 Millionen Follower, wurde zuletzt am Todestag Jamals, am 02.10.2018 ein Tweet abgesetzt.

Schon im November 2019, als Twitter noch unter der Ägide von Jack Dorsey stand, wurde angedacht, inaktive Accounts zu löschen. Von dem Gedanken verabschiedete sich Dorsey jedoch, nachdem Bedenken dazu geäußert wurden, wie mit den Accounts verstorbener User zu verfahren sei (siehe The Verge).

Twitter und Elon Musk: eine Liebesgeschichte?

Erst im letzten Jahr hat Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft. Im Vormonat April hat Twitter den blauen Verifizierungs-Haken entfernt, der einem Account Echtheit bescheinigt. Der blaue Haken ist jetzt ausschließlich zahlenden Kunden vorbehalten.

Wie empfindet ihr die neueste Hauruckaktion der Wildcard Elon Musk? Ist das eine sinnvolle Aktion, um Twitter zu entschlacken, oder ist es eher unreflektierter Aktionismus, dem viele legitime Accounts zum Opfer fallen werden? Diskutiert dazu gerne in unseren Kommentaren.