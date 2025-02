Rollenspiele bis ins Jahr 2103: Die Macher von Fallout: New Vegas überraschen mit einer Kampfansage

Obsidian will Spiele machen, bis wir alle alt und grau sind.

Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds und das erst kürzlich erschienene Avowed - Obsidian hat in der Vergangenheit einige gute Rollenspiele auf den Markt gebracht und das soll in den nächsten Jahrzehnten so weitergehen.

Bei der Fachkonferenz Dice Summit sprechen Marcus Morgan, Vice President of Operations und Justin Britch, Vice President of Development, über die Zukunftspläne für Obsidian bis ins Jahr 2103.