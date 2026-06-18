Epic und Nintendo: Switch-2-Spiele sollen dank einer neuen Funktion der Unreal Engine bald viel besser laufen als zuvor

Epic hat sich der Leistung von Switch-2-Spielen angenommen. (Bildquelle: Nintendo Epic)

Epic Games hat die Unreal Engine 5.8 vorgestellt. Eines der Highlights des Updates ist das neue Feature »Lumen Lite«, das unter anderem für die Nintendo Switch 2 optimiert wurde und erhebliche Performance-Verbesserungen bringen soll.

Lumen hat ein Performance-Problem

Die Unreal Engine 5 arbeitet mit dem globalen Beleuchtungsmodell »Lumen«, das photorealistische Lichtverhältnisse in Echtzeit berechnet.

Der Nachteil: Das Verfahren ist ressourcenintensiv und erfordert erhebliche GPU-Power.

Auf der Switch 2 führte dies bislang zu Problemen.

3:26 Unreal Engine 5.8: Epic zeigt beeindruckendes neues Update

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Mit Lumen Lite präsentiert Epic eine Lösung. Das neue Feature nutzt Irradiance Fields mit Probe Occlusion und soll die erforderliche GPU-Last massiv senken, ohne dabei die Grafikqualität merklich zu beeinträchtigen. Epic meint:

»Die Berechnung der globalen Beleuchtung wird doppelt so schnell vonstattengehen.«

Nach Angaben von Epic ist Lumen Lite »zweimal so schnell wie Lumen High Quality«. Das soll es Entwicklern ermöglichen, ambitioniertere Grafikeffekte auf der Switch 2 umzusetzen.

Wie Epic weiter mitteilt, können Spiele, die auf globale Illumination für ästhetische Zwecke angewiesen sind, nun auf der Switch 2 mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Damit entfallen für viele Titel die Performance-Kompromisse, die bislang notwendig waren.

Damit würde nicht nur die Performance von Nintendo-Spielen profitieren. Auch bisher grafisch zu anspruchsvolle Spiele könnten damit besser auf die Switch 2 portiert werden.

Und PCs sollen von der Optimierung ebenfalls profitieren.

Ab wann können wir mit dem Update rechnen? Die Unreal Engine 5.8 ist seit gestern (17. Juni 2026) verfügbar und somit auch Lumen Lite.

Alles Infos zum Update 5.8 der Unreal Engine findet ihr hier:

Unreal Engine 5.8: Die nächste Version ist wohl auch der Schlusstakt der aktuellen Engine

Welche Spiele tatsächlich von Lumen Lite profitieren werden, ist derzeit aber noch unklar. Die Migration auf das neue Engine-Update liegt nun bei den Entwicklerstudios.

Habt ihr eine Switch 2 und freut euch schon auf potenzielle Updates? Welches Spiel sollte sich eurer Meinung nach unter das Lumen-Lite-Messer legen? Schreibt es gerne in die Kommentare!