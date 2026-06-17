Unreal Engine 5.8: Die nächste Version ist wohl auch der Schlusstakt der aktuellen Engine

Epic Games hat Unreal Engine 5.8 veröffentlicht und erklärt die Version offiziell zur letzten großen UE5-Version – parallel laufen die Vorbereitungen für den Nachfolger.

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Jusuf Hatic
17.06.2026 | 23:12 Uhr

UE 5.8 ist da – und damit das mutmaßlich letzte große Update der Unreal Engine 5. UE 5.8 ist da – und damit das mutmaßlich letzte große Update der Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5.8 lässt sich ab sofort herunterladen, und laut Epic Games ist damit fürs Erste Schluss mit großen UE5-Versionen: Eine weitere offizielle Hauptversion ist demnach nicht eingeplant, kleinere Korrekturen soll es aber weiterhin geben – und ganz ausschließen will das Studio eine zusätzliche Version ebenfalls nicht, falls sich das als nötig erweist.

Das geht nach der abgehaltenen State of Unreal 2026 aus einem Blogbeitrag auf der offiziellen Website hervor, während das Studio parallel die Arbeit an Unreal Engine 6 hochfährt.

Video starten 3:26 Unreal Engine 5.8: Epic zeigt beeindruckendes neues Update

Die wichtigsten Neuerungen in Unreal Engine 5.8

Bei den neuen Funktionen liegt ein Schwerpunkt auf Weltenbau und Figuren: »Mesh Terrain« ist ein experimentelles System, das Geländeformen als echtes 3D-Mesh statt als klassisches 2,5D-Höhenfeld behandelt – damit lassen sich laut Epic Games auch Überhänge, schwebende Inseln oder Tunnel modellieren.

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Bei den digitalen Menschen erlaubt das neue Feature »MetaHuman Collections« laut Studio nun Menschenmengen mit bis zu mehreren Tausend MetaHumans gleichzeitig.

  • Bei der Bildqualität erreicht das Beleuchtungssystem »MegaLights« Epic Games zufolge Produktionsreife und soll auf aktuellen Konsolen 60 Bilder pro Sekunde erreichen.
  • Dahingehen soll der neue Modus »Lumen Lite« die globale Beleuchtung nach Angaben des Studios doppelt so schnell wie die bisherige »High Quality«-Stufe berechnen – genug, damit Epic Games zufolge auch die Nintendo Switch 2 mit 60 Fps läuft.

Unreal Engine 6: Epics erster Ausblick verrät ein wichtiges Detail – und einen ersten Zeitraum für Tests

Für Anime- und Cartoon-Optik gibt es zudem einen experimentellen »Toon Shader«. Ein (noch im experimentellen Status) MCP-Plugin – kurz für »Model Context Protocol«, also eine offene Schnittstelle für KI-Modelle – soll indes künftig den Zugriff von Sprachmodellen auf Engine-Funktionen erleichtern.

Wie gewohnt schaltet Epic Games das frische Update direkt frei; unter anderem lässt sich die Unreal Engine 5.8 über das Developer Portal beziehen.

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