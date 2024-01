Epic verschenkt jetzt ein Singleplayer-Abenteuer, das auf Steam als Geheimtipp gilt

Im neuen Gratisspiel bei Epic erkundet ihr die See und kämpft mit Piraten.

Es ist wieder so weit: Nachdem die große Weihnachtsaktion von Epic mit dem Story-Hit Guardian of the Galaxy geendet hatte, gibt's ab sofort wieder jeden Donnerstag ein neues Spiel kostenlos. Diesmal erwartet euch mit Sail Forth ein TItel, der auf Steam bereits als Geheimtipp gehandelt wird - 93 Prozent positive Bewertungen können sich sehen lassen.

Für eine ganze Woche, bis zum 18. Januar, können sich Interessierte dieses maritime Abenteuer ohne jegliche Kosten sichern. Und was euch im Spiel erwartet, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Sail Forth

Genre: Adventure | Entwickler: Festive Vector | Kostenlos sichern & behalten bis: 18. Januar (Epic Games Store)

Sail Forth entführt euch in die unendlichen Weiten eines digitalen Ozeans. Hier befehligt ihr nicht nur eine individuell anpassbare Flotte, sondern erkundet auch die uralten Geheimnisse, die unter der Meeresoberfläche verborgen liegen. Spielerisch präsentiert sich der Titel als eine Mischung aus Erkundung und Adventure.

Es gilt, Inseln mit einzigartiger Flora und Fauna zu entdecken und sich mit einem Fischvolk anzufreunden, um gemeinsam gegen Piraten zu bestehen. Eine besondere Herausforderung ist außerdem das realistische Segel- und Windsystem.

Das Spiel zeichnet sich auch durch seine Individualisierungsmöglichkeiten aus: Verschiedene Schiffe können gebaut, angepasst und ausgerüstet werden, um die eigene Flotte perfekt auf die zahlreichen Aufgaben vorzubereiten. Unter anderem warten Schatzsuchen in versunkenen Wracks, das Sammeln von Ressourcen oder die Jagd nach uralten Geheimnissen, die die Story vorrantreiben.

Das Spiel steht ab sofort bis zum 18. Januar 2024 um 17 Uhr zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Wie schaut's aus: Seid ihr bereit für ein episches Seefahrerabenteuer in Sail Forth? Habt ihr das Adventure vielleicht sogar bereits ausprobieren können und könnt es anderen Leserinnen und Lesern empfehlen? Oder juckt euch das aktuelle Gratisspiel im Epic Games Store diesmal so gar nicht? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!