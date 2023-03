Essen per Drohne: Neues Lieferkonzept klingt nach purem Sci-Fi, ist aber schon jetzt Realität

Ein echter Hingucker: Mark Rober, seines Zeichens Tech-YouTuber und ehemaliger NASA-Techniker, hat ein Video veröffentlicht - zu sehen ist: Mark, der entspannt auf einer Terrasse sitzt und eine Essenslieferung per Handy aufgibt.

Das Besondere daran: Anstelle des Lieferando-Lieferdiensts, setzt eine Drohne die Lieferung ab. Aber: Nicht eine Drohne, sondern eigentlich zwei. Dazu lautlos. Und in Minutenschnelle. Aber Moment mal: Drohnen-Lieferungen? Ist die Nummer nicht vorbei?

Vielleicht. Nicht aber, wenn es nach Zipline geht. Zipline ist ein Logistik- und Transportunternehmen aus Kalifornien, welches sich anschickt, die Drohnenlieferung zu revolutionieren. Okay, große Worte – aber: Was steckt wirklich dahinter?

Mutter- und Tochterdrohne

Zipline arbeitet nicht mit einer Drone, sondern mit zwei in einer: einer Mutter- und einer Tochterdrohne. Nehmen wir das Beispiel aus der Essenslieferung oben. Die Mutterdrohne fliegt etwa in einer Höhe von 90 Metern über dem hungrigen Mark Rober – und seilt eine Tochterdrohne ab, die das herbeigesehnte Essen sozusagen vor Marks Füßen absetzt.

Was ist besonders daran?

Eine der großen Vorteile der Zwei-Drohnen-Methode ist, dass die Tochterdrohne durch verbaute Propeller feinfühlig vor- und zurücksteuern - und somit punktgenau Lieferungen absetzen kann (beispielsweise den Burrito, nach dem euer Magen lechzt).

Der andere Vorteil, den sich Zipline gegenüber Mitbewerbern erhofft, ist der Lärmfaktor. Die verantwortlichen Techniker orientierten sich hierbei am Flügelschlag aus dem Tierreich (insbesondere dem des Kolibris) und haben auf dieser Grundlage geräuscharme Propeller erdacht.

In dem Video heißt es dazu, das dezent wahrnehmbare Propellern der Drohne sei maximal als unauffälliges Hintergrundrauschen zu hören. Stichwort: White Noise.

Was meint Mark Rober dazu? Lieferungen sollen zudem, sofern man Mark Robers Video Glauben schenken möchte, extrem schnell geschehen. Mark beschreibt das in seinem Video so:

“Lieferungen passieren binnen zwei Minuten – und landen dann direkt auf eurem Essteller. Für mich ist das fast besser als Beamen.”

Mark gesamtes Video hat eine Lauflänge von knapp 20 Minuten, setzt ausführlich auseinander, welchen Aufwand Zipline betreibt - und welche Erfolge bereits verbucht wurden:

Das Drohnen-Arrangement soll Lieferungen von bis zu vier Kilogramm schaffen, die Fracht dann präzise abliefern – beispielsweise auf eurer Tischplatte.

Zipline visioniert eine Zukunft, in der Ladestation auf diese Drohnen neben Supermärkten oder Restaurants angebracht werden – um von dort aus Lebensmittel an Kundinnen und Kunden zu befördern.

Wann kommt's nach Deutschland?

Das Video zeigt Zipline als einen Dienstleister, dessen Drohnen bereits heute häufig durch Kalifornien düsen und Kunden beliefern. Wann Zipline auch in Europa oder gar Deutschland aktiv wird, ist bislang nicht bekannt. Deshalb haben wir bei Zipline mal nachgefragt. Sobald wir eine Antwort erhalten haben, erfahrt ihr davon.

Was haltet ihr von der Zwei-Drohnen-Methode von Zipline? Ist das die Zukunft der Lieferdienst-Services – oder ist das eine zwar faszinierende, aber letztlich zu ambitionierte Entwicklung? Wäre Ziplines Angebot in Deutschland verfügbar, würdet ihr es nutzen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren.