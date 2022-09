Eure mit Abstand beliebteste Grafikkarte zeigt, wie viel euch PC-Gaming wert ist

In unserer letzten Hardware-Umfrage wollten wir wissen, welche Grafikkarte in eurem Spiele-PC steckt. Nach über 7.500 Antworten - vielen Dank für die rege Teilnahme! - ist die mit Abstand am häufigsten vertretene Karte die äußerst schnelle Geforce RTX 3080, die immer noch mindestens etwa 800 Euro kostet.

Sie macht zum Zeitpunkt unserer Auswertung 8,1 Prozent unter den insgesamt 60 Grafikkarten aus, die zur Wahl standen. Platz 2. in Form der Geforce RTX 3070 kommt nur auf 5,7 Prozent.

Apropos Geforce RTX 3070: Wie einem Spieler das Kunststück gelungen ist, gleich elf dieser Modelle zum Preis von einem zu ergattern, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

18 3 Berechtigte Quittung für Miner oder Diebstahl? Spieler kauft GPUs im Wert von 5.000 Euro für 550 Dollar

Dass ihr euch das Gaming-Hobby gerne etwas kosten lasst, zeigen auch viele andere Modelle in den Top 10 unserer Umfrage. So finden sich noch teurere Karten als die RTX 3080 auf den Plätzen 4. (Geforce RTX 3080 Ti, ab etwa 1.000 Euro), 6. (Geforce RTX 3090, ab etwa 1.200 Euro) und 8. (Radeon RX 6900 XT, ab ca. 930 Euro).

Gleichzeitig ist an den vorderen Plätzen aber auch gut zu erkennen, dass viele von euch den Kauf einer neuen GPU im Zuge der lange andauernden GPU-Krise mit ihren hohen Preisen gescheut haben. So geht Platz 3. an den Klassiker Geforce GTX 1070, Platz 5. an die Geforce RTX 2070 Super, Platz 7. an die Geforce GTX 1080 Ti und Platz 10. an die Geforce GTX 1060 mit 6,0 GByte VRAM:

AMD holt auf, ist aber immer noch chancenlos gegen Nvidia

Im Vergleich zu unserer etwa neun Monate alten Grafikkarten-Umfrage aus dem Dezember 2021 haben wenig überraschend nur die aktuellen Generationen von AMD (RX 6000) und Nvidia (RTX 3000) bei der Verteilung zugelegt, mit einem deutlichen Plus für AMD.

Während damals noch 26,8 Prozent eurer Antworten auf RTX 3000 entfallen sind und nur 6,8 Prozent auf RX 6000, sind es in der aktuellen Umfrage 32,3 Prozent für RTX 3000 und immerhin 14,1 Prozent für RX 6000. Alle anderen GPU-Reihen haben mehr oder weniger stark Anteile verloren.

Damit liegen die aktuellen AMD-Grafikkarten aber immer noch ein gutes Stück hinter den älteren Generationen von Nvidia. Vor allem die GTX-1000-Reihe, die 2016 erstmals vorgestellt wurde, ist mit 18,8 Prozent immer noch vergleichsweise stark vertreten und landet auf Platz 2, dicht gefolgt von RTX 2000:

Spannend wird es in Sachen GPU-Reihen voraussichtlich schon sehr bald, da Ende 2022 sowohl die ersten RTX-4000-Modelle (oder zum Start möglicherweise auch nur ein neues Modell) als auch die kommenden RX-7000-Grafikkarten von AMD erwartet werden.

Einen schnell und einfach umsetzbaren Tipp, den ihr sowohl mit einer brandaktuellen als auch mit den allermeisten älteren GPUs ausprobieren könnt und den wir euch sehr ans Herz legen, findet ihr im folgenden Artikel:

Grafikkarte effizienter, kühler und leiser machen: Diesen simplen Trick sollte jeder ausprobieren

Haben euch bestimmte Modelle in unserer Umfrage besonders überrascht oder fallen die Ergebnisse größtenteils so aus, wie ihr es vorab erwartet hättet? Und plant ihr, eure aktuelle GPU bald durch eines der neuen Modelle von AMD und Nvidia zu ersetzen? Schreibt es gerne in die Kommentare!