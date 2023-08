Jemand hat weit über 20.000 Euro für einen PC mit 1.000 GByte RAM ausgegeben, aber wieso?

Schon eine RTX 6000 der Ada-Lovelace-Generation und 16 RAM-Sticks mit je 64 GByte kosten ein kleines Vermögen.

Wenn man sich bei PC-Hardware ein wenig abseits des Gaming-Kosmos umschaut, kann es schnell vergleichsweise extrem werden. Das zeigt auch der neue Rechner mit 1.024 GByte RAM eines Mitglieds der so genannten PC Master Race (PCMR).

Um welchen PC geht es?

Während im PCMR-Forum normalerweise vor allem neue Gaming-Boliden in unterschiedlichen Farben und Formen zu sehen sind (und Katzen, die darauf liegen), sticht der PC vom Reddit-Nutzer Faerco aus der Masse hervor, zumindest auf den zweiten Blick.

Auf den ersten Blick sieht dagegen alles noch recht normal aus:

Ein offenes PC-Gehäuse, ein bisschen buntes Licht - so weit, so Reddit-typisch.

Kein normaler Rechner: Schon die ungewöhnlich flache Grafikkarte macht auf den zweiten Blick etwas stutzig. Spätestens die insgesamt 16 (!) RAM-Sticks links und rechts neben der CPU-Wasserkühlung von Enermax lassen aber klar werden, dass es sich hier nicht um einen PC für das Gaming handelt.

Schließlich reichen dafür meist noch 16 GByte RAM statt ganzer 16 RAM-Sticks. Das hat auch unser Praxistest im Artikel Wie viel Arbeitsspeicher braucht man 2023? Wir testen 8 GB vs. 16 GB vs. 32 GB in Spielen gezeigt.

Aber von welcher Hardware genau sprechen wir hier und wofür braucht man sie?

Was steckt in dem Extrem-PC drin?

Prozessor Intel Xeon W9-3495X (56 Kerne) Mainboard SuperMicro X13SWA-TF Arbeitsspeicher 1.024 GByte DDR5-4800 (16 x 64 GByte) Grafikkarte Nvidia RTX 6000 Ada Generation Boot-Laufwerk 16 TByte RAID0 NVMe (PCI Express 4.0) Daten-Laufwerk 32 TByte RAID0 NVMe (PCI Express 4.0) Netzteil 1.600 Watt

Wie viel kostet der Rechner?

Nvidias Workstation-Grafikkarte RTX 6000 allein kostet etwa 10.000 Euro. Mehr zu der GPU erfahrt ihr im Artikel Neue Grafikkarte von Nvidia schießt gleich mehrfach den Vogel ab . Der Sever-Prozessor mit 56 Kernen liegt bei fast 7.000 Euro, der Arbeitsspeicher bei über 3.000 Euro.

Die genauen Gesamtkosten nennt Faerco zwar nicht, er spricht aber vom Preis eines Autos - zu Recht. Insgesamt dürften sich die Summe auf etwa 30.000 Euro zu bewegen.

Da wirken die knapp 1.600 Euro, die aktuell für eine Geforce RTX 4090 fällig werden, fast schon günstig.

Wieso holt man sich so einen PC?

In diesem Fall wenig überraschend aus beruflichen Gründen. Der Reddit-Nutzer arbeitet meist von zu Hause aus und mit so genannten LiDAR-Daten. Die Abkürzung steht für light detection and ranging oder auch laser imaging, detection, and ranging .

Vereinfacht ausgedrückt wird dabei eine Umgebung über ausgesendete Laserstrahlen möglichst genau erfasst. Raytracing im echten Leben, sozusagen. Wie Faerco erläutert, arbeitet er im industriellen Bereich mit einer Genauigkeit im Bereich von weniger als 1,5 Millimetern:

Es geht im Kern darum: Kann ich diesen Motor durch diesen Spalt stecken oder muss ich dieses Rohr entfernen?

Es sei viel billiger, so etwas mit Hilfe von Simulationen festzustellen als vor Ort, wo jede Stunde entscheidend sei. Und diese Simulationen fressen Hardware zum Frühstück.

Extreme Hardware, die doch nicht reicht?

Von den 1.000 GByte RAM hat Faerco im Rahmen seiner Arbeit bereits zeitweise 800 GByte ausgeschöpft. Deshalb macht er sich schon Sorgen darum, bald wieder aufrüsten zu müssen.

Die dafür nötigen Einzelmodule mit 128 GByte RAM sind aber noch sehr selten und extrem teuer. Sogar so teuer, dass der Reddit-Nutzer den dafür fälligen Preisaufschlag als obszön bezeichnet. Das man auch mit extrem billiger Hardware für Aufmerksamkeit sorgen kann, zeigt dagegen dieses Beispiel:

Einbetonierter USB-Stick ragt aus Ziegelsteinwand heraus, aber wozu ist er da?

Habt ihr selbst schon privat oder beruflich mit extremer PC-Hardware wie dem Rechner aus diesem Beispiel zu tun gehabt? Findet ihr es interessant, euch zur Abwechslung auch mal mit so speziellen Komponenten auseinanderzusetzen oder ist das doch zu weit weg von normalen Einsatzgebieten? Und was war die teuerste PC-Hardware, die ihr euch je zugelegt habt? Schreibt es gerne in die Kommentare!