Die Preise für Grafikkarten kannten nach dem Release von Nvidias Geforce RTX 3080 im September 2020 lange Zeit nur eine Richtung: Nach oben. Wir haben die Entwicklung unter anderem anhand von Daten von Ebay verfolgt. Die vorsichtig gute Nachricht lautet, dass es dort zuletzt klar besser geworden ist.

Um welche Preise geht es genau? Wir sprechen von den Kosten für die aktuellen Nvidia-Modelle Geforce RTX 3080, RTX 3070 und RTX 3060 Ti sowie für die AMD-Karten Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT und RX 6800.

Die Preisangaben im Diagramm aus dem nächsten Abschnitt beziehen sich auf den Durchschnittspreis der letzten 30 erfolgreich verkauften GPUs. In vielen Fällen geben die Verkäufer an, dass die Ware so gut wie unbenutzt ist, grundsätzlich handelt es sich aber meist nicht um Neuware (die in der Regel nochmal teurer ist).

Grafikkarten-Preise bei Ebay seit Januar 2021

Bereits auf den ersten Blick erkennbar ist der unrühmliche Tiefpunkt (beziehungsweise in Sachen Preise meist Höchststand) unserer Daten im Mai 2021. Die RTX 3080 kratzte zu dieser Zeit sogar an der 2.000-Euro-Marke!

Mittlerweile liegt sie ungefähr bei immer noch sehr teuren, aber zumindest etwas erträglicheren 1.400 Euro. Vom vierstelligen wieder in den dreistelligen Bereich gerutscht sind gleich vier Modelle in Form der RTX 3060 Ti, RTX 3070, RX 6800 und RX 6800 XT.

Für eine bessere Einordnung der Preisangaben zeigen wir im Folgenden die ursprünglich angedachte UVP aller genannten Modelle. Wie die Tabelle zeigt, wird sie auch heute noch in erheblichen Maß übertroffen. Die Situation hat sich in den letzten Wochen und Monaten aber zumindest Stück für Stück gebessert.

RTX 3060 Ti UVP: 419 Euro Aktueller Aufpreis bei Ebay: 95 Prozent RTX 3070 UVP: 519 Euro Aktueller Aufpreis bei Ebay: 80 Prozent RTX 3080 UVP: 719 Euro Aktueller Aufpreis bei Ebay: 92 Prozent RX 6800 UVP: 579 Euro Aktueller Aufpreis bei Ebay: 45 Prozent RX 6800 XT UVP: 649 Euro Aktueller Aufpreis bei Ebay: 52 Prozent RX 6900 XT UVP: 999 Euro Aktueller Aufpreis bei Ebay: 21 Prozent

Die stärker nachgefragten Modelle von Nvidia sind noch in größerem Maß von den erhöhten Preisen betroffen als die Grafikkarten von AMD. Spieler-Grafikkarten sind aber generell noch weit davon entfernt, wieder zu Preisen in halbwegs normalen Regionen zu haben zu sein.

Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie lange der Abwärtstrend bei den (Ebay-)Preisen noch anhalten kann. Generell eher wenig Hoffnung machten zuletzt einerseits Aussagen von Intel, die von einem anhalten der Chip-Knappheit bis 2023 sprechen sowie andererseits wieder steigende Kurse der Kryptowährungen Ethereum und Bitcoin. Genaue Prognosen für die Preisentwicklung sind aber kaum zu treffen.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Wird der Abwärtstrend der Grafikkarten-Preise bei Ebay weiter anhalten oder droht bald wieder eine Verschlechterung der Situation? Und wann rechnet ihr generell mit einer Entspannung der Lage, auch in Bezug auf Neuware? Schreibt es gerne in die Kommentare!