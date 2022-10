Das ist das beeindruckendste Gaming-Video, das ich je gesehen habe

Ich spiele mittlerweile seit weit über 30 Jahren am PC und bin ein großer Fan von kompetitiven Titeln wie Counter-Strike oder League of Legends. Deshalb schaue ich mir auch sehr gerne an, was die Besten der Besten im E-Sport in solchen Spielen leisten. Derart beeindruckt wie von dem unten zu sehenden Video, um das es hier geht, war ich aber in all den Jahren noch nie.

Es zeigt den oftmals als besten LoL-Spieler der Welt bezeichneten Faker aus Südkorea, der auch bei der aktuell laufenden Weltmeisterschaft dabei ist. Es ist seine insgesamt siebte Teilnahme an dem wichtigsten Leauge-of-Legends-Turnier überhaupt. Erst kürzlich wurde er damit zum ersten Spieler, der 100 Spiele bei den Weltmeisterschaften bestritten hat (von denen er mit seinen Teams ganze 72 gewinnen konnte).

Man sieht ihn in dem Video beim täglichen Training (beziehungsweise Streaming) mit seinem Zweit-Account Hide on Bush . Vereinfacht gesagt verhindert er mit einer Fähigkeit seiner Spielfigur, tödlichen Schaden zu nehmen. Aber das geschieht auf eine Art und Weise, die mich mit einem weit geöffneten Mund zurücklässt.

Obwohl ich League of Legens in- und auswendig kenne, habe ich erst in Zeitlupe erkannt, was da passiert beziehungsweise worauf Faker reagiert. Bevor ich auch für Nicht-LoL-Spieler erkläre, worum es geht und warum das in meinen Augen so krass ist, schaut euch die Szene zunächst selbst einmal an:

Das Video und die entscheidenden Fähigkeiten

Faker spielt den Champion Fiora. Wie in LoL üblich, besitzt sie vier spezielle Fähigkeiten, hier kommt es aber nur auf eine davon an. Sie trägt die Bezeichnung Konter und verhindert auf Tastendruck sofort für einen kurzen Moment, dass Fiora Schaden nehmen kann. Es gibt noch weitere Komponenten der Fähigkeit, die spielen in diesem Fall aber keine Rolle.

Die zweite Fähigkeit, um die es hier geht, stammt von einem Gegner Fakers, der den Champion Nidalee spielt. Dem Namen Wurfspeer entsprechend, wirft sie einen Speer. Er kann durch jedes Gelände hindurchfliegen und beschädigt den ersten Gegner, den er trifft. Je weiter der Speer fliegt, desto größer ist der Schaden, den er verursacht.

Ein solcher Speer fliegt im Video auf Fakers Champion zu, der für die Teleportation zurück zur Basis stillstehen muss und somit ein leichtes Ziel abgibt. Der Speer würde ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit töten, da er nur noch wenig Lebensenergie besitzt. Das verhindert Faker aber, indem er seine Konter-Fähigkeit nutzt – aber wie!

Was ist daran so beeindruckend?

Das Video beziehungsweise Fakers Einsatz der Konter-Fähigkeit ist für mich vor allem aufgrund von vier Faktoren so unglaublich beeindruckend:

Faker ist gerade dabei, zur Basis zurückzukehren, um sich wieder zu heilen und Gegenstände einzukaufen. Dabei prüft er extrem schnell durch ein ständiges Verschieben des Kartenausschnitts, was in anderen Bereichen der Map (beziehungsweise auf den anderen Lanes) passiert. Er konzentriert sich also gar nicht mehr primär auf das Spielgeschehen um seinen Champion herum. Auch das Scoreboard öffnet Faker dabei immer wieder. Dadurch ist der Flug des Speers die meiste Zeit über sogar verdeckt und nicht mehr sichtbar. Der gegnerische Champion Nidalee taucht vorher nicht im Bild auf, der Speer kommt also weitgehend ohne Vorwarnung aus dem Fog of War auf Faker zugeflogen. Zwischen dem ersten Aufblitzen des Speers und Fakers Einsatz der Konter-Fähigkeit vergeht derart wenig Zeit, dass es mir ein völliges Rätsel ist, wie es ihm gelingen konnte, rechtzeitig die entscheidende Taste zu drücken und seinen virtuellen Bildschirmtod zu verhindern.

Dass Faker die Taste nur aus Versehen genau im richtigen Moment betätigt, halte ich persönlich für äußerst unwahrscheinlich. Vollkommen auszuschließen ist es aber nicht.

Ebenfalls zu bedenken: Faker weiß, dass Nidalee im gegnerischen Team ist. Er wird also grundsätzlich darauf eingestellt sein, auf Speere zu achten, die mehr oder weniger aus dem Nichts auftauchen. Sehr bemerkenswert ist seine extrem schnelle Reaktionszeit aber dennoch.

Erst die Zeitlupe schafft Abhilfe

Weil der Speer nur so extrem kurz zu sehen ist, bevor Faker ihn blockiert, erkannte ich zunächst gar nicht, worauf er da überhaupt reagiert. Erst in Zeitlupe habe ich ihn dann gesehen.

Wenn man einmal weiß, worauf man achten muss, kann man den Speer zwar durchaus wahrnehmen. Dass Faker das aber mitten im Spielgeschehen und trotz Verdeckung der Sicht durch das Scoreboard gelungen ist und er noch rechtzeitig die Konter-Fähigkeit nutzen konnte, hat viele sehr beeindruckt.

Dazu zählt auch der bekannte LoL-Caster und ehemaligen Profispieler Caedral. Er teilte das Video dazu passend mit den Worten Ich bin überzeugt, dass Faker ein Roboter ist auf Twitter - ein Verdacht, den man ihm kaum verdenken kann.

Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr selbst rechtzeitig auf den Speerwurf mit dem nötigen Tastendruck reagiert hättet oder haltet ihr das so wie ich in meinem Fall für praktisch ausgeschlossen? Und kennt ihr andere Videos in dieser Art, die extrem beeindruckende Fähigkeiten beim Gaming zeigen? Schreibt es gerne in die Kommentare!