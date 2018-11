Im Zuge der ersten Beta-Tests zu Fallout 76 auf dem PC gibt es Berichte über ein altbekanntes Problem der Creation Engine: Durch die Koppelung der Physikberechnungen an die Bildrate kann es bei hohen fps in Skyrim und Fallout 4 zu Problemen und Bugs kommen (siehe auch das Youtube-Video weiter unten).

Laut Beiträgen bei Reddit betrifft dieses Problem auch Fallout 76. Standardmäßig ist dort V-Sync aktiviert, wodurch die fps nicht höher als die Bildwiederholrate des Monitors sein können. Das lässt sich aber per INI-Datei ändern.

Da Fallout 76 ebenfalls die in die Jahre gekommene Creation Engine nutzt, ist es nicht überraschend, dass es die Probleme der Engine bei (zu) hohen Bildraten erbt. In einem Multiplayer-Spiel wiegt das jedoch potenziell ungleich schwerer als in einem Singleplayer-Titel. Gleichzeitig melden sich durchaus Spieler zu Wort, die trotz hoher Bildraten im dreistelligen Bereich keine Schwierigkeiten in Fallout 76 feststellen konnten.

Bethesda kennt die Probleme

Gegenüber Polygon hat Bethesda jedoch erklärt, dass man das Problem kenne. Ein Fix werde aber nicht vor dem offiziellen Release des Spiels zur Verfügung stehen. Die heute sowie am 3. und 4. November anstehenden Beta-Phasen dürften den Bug also noch enthalten.

Da es sich dabei um eine grundlegende Eigenheit der Creation Engine handelt, bleibt gleichzeitig fraglich, ob sich das Problem überhaupt ohne eine Begrenzung der maximalen Bilder pro Sekunde lösen lässt.

Manche Spieler geben an, dass die Probleme laut ihren Erfahrungen erst bei Bildraten im Bereich von 200 fps und mehr auftreten. Weil Fallout 76 auf dem PC bis jetzt allerdings nur wenige Stunden gespielt werden konnte und noch dazu die ungewollte Löschung des gesamten Spiels aufgrund eines Bugs die Spielzeit in vielen Fällen weiter gesenkt hat, halten sich die Erfahrungswerte auf dem PC generell noch stark in Grenzen.

Wir versuchen, in den kommenden Beta-Tests eigene Erfahrungen mit dem Problem zu sammeln. Da auch hier nur wenige Stunden Spielzeit zur Verfügung stehen, wird sich das tatsächliche Ausmaß aber wohl erst nach dem Release des Spiels am 14. November genauer einschätzen lassen - es sei denn, bis dahin gibt es doch eine Lösung dafür.

Sollte sie in einer nicht aufzuhebenden Begrenzung der fps bestehen, wäre zumindest wünschenswert, dass die Obergrenze im Bereich von 120 oder 144 fps (statt etwa 60 fps) liegt. Wir haben eine eigene Anfrage zu der Problematik und zu möglichen Lösungen an Bethesda geschickt. Sollten wir im Zuge einer Antwort neue Erkenntnisse gewinnen, erfahrt ihr es schnellstmöglich auf GameStar.de.