Nach einer exklusiven Xbox-Beta könnt ihr Fallout 76 bald auch auf dem PC ausprobieren, zumindest sofern ihr Bethesdas Multiplayer-Ödland vorbestellt habt. Der Publisher gab jüngst die entsprechenden Termine bekannt, an denen ihr zocken könnt.

Eine Warnung vorneweg: Ihr müsst euch eventuell Wecker und Kaffeemaschine bereitstellen, denn die Termine liegen für europäische Verhältnisse recht spät beziehungsweise früh.

It was great seeing you in the #Fallout76 B.E.T.A. this weekend!



Join us again on October 30 when the B.E.T.A. is available for Xbox One, PlayStation 4, and PC. pic.twitter.com/0YylSQc8Xl