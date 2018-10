Knapp 50 Gigabyte saugt hierzulande lange nicht jeder in ein paar Stündchen. Umso ärgerlicher, wenn sich die komplette PC-Beta von Fallout 76 aus Versehen selbst von der Festplatte löscht, sobald man den falschen Button im Client anklickt. Diesen Fehler meldete offenbar so mancher Vorbesteller, der direkt zum Start der Beta ins Ödland springen wollte.

Bethesda sprach das Problem umgehend via Social Media an und warnt alle Beta-Spieler davor, während des Downloads im Client auf irgendwelche Buttons zu klicken. Sollte sich die Download-Leiste füllen, dann sei alles in Ordnung - am besten das komplette Fenster in Ruhe lassen.

We are actively investigating an issue causing PC players to redownload the #Fallout76 B.E.T.A. If you see a progress bar, please allow the download to complete. Thank you for your continued patience while we work to resolve this issue. — Fallout (@Fallout) October 30, 2018

Zeitgleich scheint es auch massive Probleme im Community-Forum zu geben. Ob die mit einer erhöhten Anzahl an Support-Anfragen von Beta-Spielern zusammenhängen, ist allerdings unklar. So oder so bemüht sich der Publisher, für Entschädigung zu sorgen: Die Beta-Phase am 1. November wird um vier Stunden verlängert. Sie geht also hierzulande von 19 Uhr bis 4 Uhr nachts.

We know some users have been forced to redownload the #Fallout76 B.E.T.A. and not everyone will be able to enjoy the game tonight. To make good, we’ll be extending the B.E.T.A. for everyone on Thursday, November 1, 2pm to 11pm ET.



Thanks for your patience. #ExtendtheBeta — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) October 31, 2018

Aktuell warten wir noch auf Meldungen, dass der Download-Bug behoben wurde. Sobald wir neue Infos haben, aktualisieren wir diesen Artikel. Außerdem tragen wir Änderungen natürlich in den offiziellen Startzeiten der PC-Beta nach.

So nervig der Beta-Bug aber auch ist, völlig überraschen sollten uns die Probleme der Fallout-Testphase nicht. Immerhin hat Bethesda sich schon vor dem Start der Beta für mögliche Fehler entschuldigt und klipp und klar gesagt: »Es wird Bugs in Fallout 76 geben und wir brauchen eure Hilfe.«

