Vin Diesel bestätigt: Charlize Theron kehrt für Fast & Furious 9 zurück

Fast & Furious wird 2020 mit dem mittlerweile neunten Teil in den Kinos fortgesetzt. Inzwischen haben die Dreharbeiten begonnen, doch wer nun alles (wieder) mitspielen wird, verrät Hauptdarsteller Vin Diesel erst jetzt in einem neuen Video vom Film-Set. Darin bestätigt er sogleich die Rückkehr von Charlize Theron, die im Vorgängerfilm Fast & Furious 8 erstmals als neue Gegenspielerin und knallharte Computer-Terroristin Cipher in Erscheinung trat.

Jason Statham & Dwayne Johnson nicht dabei

Auch die britische Schauspielerin Helen Mirren darf sich auf eine Rückkehr als Mutter von Jason Stathams Deckard Shaw freuen - während ihr Film-Sohn im neuen Streifen mit seiner Abwesenheit glänzt. Das hat einen einfachen Grund: Jason Statham und Dwayne Johnson kommen demnächst als Hobbs & Shaw mit ihrem eigenen Film in die Kinos.

Als Ersatz für die abwesenden Johnson und Statham holt Vin Diesel mit John Cena einen weiteren Wrestling-Star an Bord. Welchen Part Cena in Teil 9 übernehmen wird, wollte Diesel bislang noch nicht verraten. Auch sonst hält er sich in Bezug auf die Handlung des Films noch recht bedeckt.

Bestätigt ist bereits die Rückkehr von Tyrese Gibson als Roman, Michelle Rodríguez als Letty, Ludacris als Tej, Nathalie Emmanuel als Ramsey und Jordana Brewster als Mia Toretto aus den Vorgängerfilmen.

Regisseur Justin Lin dreht das Finale der Reihe

Für die Regie kehrt auch Justin Lin zurück, der schon die Filme Fast & Furious 3 bis 6 in Szene setzte. Nun soll er nicht nur Teil 9 drehen, sondern auch gleich das anschließende Fast & Furious 10 als großes Finale der Reihe.

Fast & Furious 9 kommt am 21. Mai 2020 in die deutschen Kinos.

Doch zuvor dürfen wir am 1. August 2019 den Schlagabtausch von Dwayne Johnson und Jason Statham in Hobbs & Shaw auf der großen Leinwand erleben - mit den für die Reihe üblichen spektakulären Stunts, auf die bereits der letzte Trailer einen Vorgeschmack gibt.