Fataler Fehler: User schickt Bitcoin im Wert von 1,5 Millionen Dollar an falsche Adresse

Der Handel mit Bitcoin kann mitunter gefährlich sein.

Stellt euch vor, ihr möchtet ein Geschäft abwickeln und müsst dafür per Mausklick 1,5 Millionen Dollar (rund 1,35 Mio. Euro) verschicken - nur um anschließend festzustellen, dass die Kohle bei jemand komplett anderem gelandet ist - der blanke Horror.

Genau so ist es dem Discord User namens camper ergangen, der diesen riesigen Betrag in Bitcoin an die falsche Adresse geschickt hat und mit seiner kuriosen Geschichte jetzt für Gelächter in den sozialen Medien sorgt.

User schickt 1,5 Mio. Dollar an Jared von Subway

Das war passiert: camper wollte für einen Investoren Bitcoin im Wert von 1,5 Mio. an eine Wallet senden - was für eine Art von Transaktion ursprünglich geplant war, in die solche Summen involviert sind, ist nicht bekannt. Da er aber die falsche Adresse eingegeben hatte, war das Geld bei einem falschen User angekommen, der auf den Namen Jared from Subway hört.

Falls euch dieser Name nichts sagt: Jared Fogle aka Jared from Subway war Anfang der 2000er-Jahre das Aushängeschild der Fast-Food-Kette Subway geworden. Er hatte über 100 kg abgenommen, nachdem er seine Ernährung auf zwei Subway-Sandwiches pro Tag und eine kleine Tüte Chips pro Tag umgestellt hatte. 2015 wurde die ehemalige Werbeikone, die in den USA fast jeder kennt, wegen Besitz von Kinderpornografie vom FBI festgenommen.

Wie camper dieser grobe Fehler passieren konnte, ist unklar - ein Twitter-User zeigt, dass er den Betrag in drei verschiedenen Transaktionen überwiesen hatte. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass ihm der Fehler nicht früher aufgefallen war.

Allerdings hatte camper auch Glück im Unglück: Da es sich bei Jared from Subway, genauer gesagt jaredfromsubway.eth um einen berüchtigten Trading Bot in der Krypto-Szene handelt, konnte er dessen Betreiber via Discord kontaktieren und einen Deal aushandeln. Camper bekam 1,45 Mio. Dollar zurück und überließ Jared aus Dankbarkeit 50.000 Dollar.

Auch wenn diese Summer sicherlich schmerzt - anders wäre er vermutlich niemals wieder an das Geld zurückgekommen. Im Gegensatz zu traditionellen Banküberweisungen gibt's bei Kryptowährungen nämlich keinen zentralen Verwalter, der im Notfall einen Fehler wie diesen Rückgänging machen kann.