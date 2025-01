Square Enix zeigt Final Fantasy 7 Rebirth für den PC mit hoher und niedriger Grafik – und niemand sieht den Unterschied

In knapp zwei Wochen erscheint Final Fantasy 7 Rebirth für den PC. Ein neuer Trailer wirft Fragen auf. Bildquelle: Square Enix

Am 23. Januar 2025 ist es so weit - Final Fantasy 7 Rebirth erscheint für den PC. Ein neuer Trailer zeigt euch nicht nur Szenen des Spiels, sondern benennt auch die Verbesserungen, die an der Grafik vorgenommen wurden. Hier geht's direkt zum Video.

In kurzen Sequenzen wird sogar gezeigt, wie das Spiel auf niedrigen, mittleren und hohen Grafikeinstellungen aussieht. Was eigentlich sehr cool ist, wird von den Fans allerdings belächelt, denn die Unterschiede sehen wohl nur die, die sie programmiert haben.

Was wollte euch der Trailer zeigen?

Die Entwickler haben noch einmal Hand angelegt und an ein paar Stellschrauben gedreht, bevor Ihr es in zwei Wochen spielen könnt. Der Trailer verspricht unter anderem:

verbessertes Licht

verbesserte Optik

NVIDIA-DLSS-Funktionalität (schnellere Framerate und hochskalierte Bildqualität)

zahlreiche Grafikoptionen

Bei den Grafikoptionen könnt ihr unter anderem zwischen low, medium, high also niedrig, mittel, hoch wählen. Im Trailer selbst werden die drei Einstellungen per Splitscreen miteinander verglichen. Die Fans sind sich einig: Wir sehen keinen Unterschied.

Wie ein Besuch beim Augenarzt

Im Subreddit pcmasterrace reihen sich Spekulationen darüber, was man auf den Bildern eigentlich sehen soll. Denn die grafischen Unterschiede können es nicht sein.

Den Anfang machte der User mikhaelcool7, der offensichtlich keinen Unterschied feststellen konnte. Er war die Frage in den Raum: Worauf soll ich hier achten?

Das ist so, wie wenn der Augenarzt dich untersucht und ständig fragt: „Ist das klarer oder ist das klarer?“, wenn er zwischen den Linsen wechselt, und du sagst: Die sehen alle gleich aus!

Die Antwort kommt vom Nutzer SpankyMcFlych, wieder ein anderer stellt sich die Frage, ob die Einstellung niedrig also gut genug ist oder ob die Grafikeinstellungen nichts machen.

Vereinzelt finden sich Stimmen, die sagen, der Screenshot das Bild nicht richtig widerspiegelt. Doch im Großen und Ganzen ist sich die Community einig: Die Unterschiede sind nicht zu erkennen.

Überzeugt euch selbst

Ob das Spiel beziehungsweise die Grafik am Ende besser abschneidet als der Trailer, erfahrt ihr dann spätestens am 23. Januar 2025. In Final Fantasy 7 Rebirth kämpft ihr gegen die skrupellose Shinra Company. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Cloud Strife, einem ehemaligen Mitglied von Shinras Eliteeinheit. Das Ganze ist ein Remake des 1997-erschienenen Rollenspiels.