Nach der großen CES-Präsentation: Welche der neuen RTX-5000-Grafikkarten ist euer Favorit?

Wir wollen gerne von euch wissen, ob ihr eine der bald erscheinenden GPUs der RTX-5000-Reihe besonders spannend findet? (Bildelement: stock.adobe.com - 3D Icons)

Nvidia hat sich etwas mehr Zeit gelassen als in der Vergangenheit, doch auf der CES 2025 war es endlich so weit: Die kommenden RTX-5000-Grafikkarten wurden vorgestellt.

Sowohl die technischen Daten als auch die Preise und so manches Detail der Präsentation haben viel Diskussionsstoff geliefert, dem wir uns auch in den nächsten Tagen weiter widmen werden. Doch an dieser Stelle soll es ganz um eure Meinung zu den neuen RTX-5000-Grafikkarten gehen.

Genauer gesagt, wollen wir gerne wissen, welches Modell auf Basis der bislang bekannten Informationen euer Favorit ist?

Nehmt gerne an der passenden Umfrage dazu teil:

Alle Infos zu RTX 5000

Falls ihr auf die Schnelle vorab noch einen zusammenfassenden Überblick mit allen wichtigen technischen Daten, Preisen und einer kurzen Einschätzung zu sinnvollen Einsatzgebieten für die neuen Grafikkarten braucht, werdet ihr im folgenden Artikel fündig:

Mögt ihr es dagegen lieber ausführlich und in bewegten Bildern, haben wir ebenfalls passendes Material für euch parat.

Im unten eingebetteten Video sprechen wir ausführlich mit unseren GPU-Experten über die neue Generation.

Jan Stahnke war aus Las Vegas zugeschaltet und Alexander Köpf in unserem Studio in München, später kam aus Las Vegas außerdem noch Vera Bauer zum Stream hinzu, die für uns zusammen mit Jan die CES erkundet.

1:27:48 RTX 5000: Das sagen unsere Experten zu Nvidias neuen Grafikkarten

Autoplay

Wir freuen uns über jede abgegebene Stimme! Nutzt darüber hinaus gerne die Kommentarfunktion, um uns zu sagen, für welche Antwort ihr euch entschieden habt und warum. Ebenfalls ausdrücklich erwünscht sind dort eure allgemeinen Eindrücke zu der RTX-5000-Generation, ganz unabhängig von der Wahl eines einzelnen GPU-Favoriten.