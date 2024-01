Galaxy AI: Die neuen KI-Features werden nur für neun Geräte verfügbar sein - prüft jetzt, ob eures dabei ist

Das Samsung Galaxy S23 FE wird die KI-Features noch erhalten. Die S22-Reihe leider nicht mehr - dabei verwenden sie denselben Prozessor. (Bild: Samsung)

»Galaxy AI is coming« war das Motto vom diesjährigen Samsung Unpacked Event. Was da allerdings wohl fehlt ist der Zusatz »but only for selected devices«, also nur für bestimmte Geräte. Tatsächlich werden die neuen KI-Features, die das Herzstück der Software für die neuen Galaxy S24-Geräte bilden, ihren Weg auch auf andere Geräte finden.

Die schlechte Nachricht dabei ist, dass es nur neun Stück sind.

Diese neun Geräte erhalten Galaxy AI-Funktionen

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Was etwas stutzig macht: Das Samsung Galaxy S23 FE erhält die neuen KI-Features, aber die Galaxy S22-Reihe nicht. Warum ist das komisch? Weil die Handys denselben Prozessor verwenden: den Exynos 2200.

Als Grund dafür nennt Samsung, dass sie die »Qualität und Leistung« der Galaxy-AI-Features gewährleisten müssen und deshalb vorerst nur die Geräte der letzten Generation sie erhalten.

Wann erhalten die Geräte das Update? Es wird erwartet, dass die oben genannten Geräte in der ersten Hälfte von 2024 die Galaxy AI-Funktionen erhalten werden. Dabei wird es sich um das Update auf One UI 6.1 handeln, das bereits auf der Galaxy S24-Reihe vorinstalliert ist.

Welche Funktionen beinhaltet Galaxy AI?

Galaxy AI umfasst eine Kollektion an Tools und Apps, bei denen KI zum Einsatz kommt. Einerseits gibt es umfangreiche Bildbearbeitungswerkzeuge, die euch beispielsweise erlauben, Dinge und Personen auf Bilder zu verschieben, zu skalieren oder zu entfernen. Andererseits gibt es neue KI-Funktionen, die in die nativen Apps von Samsung eingebaut werden.

Dazu zählen zum Beispiel:

Live Translate: Echtzeit-Übersetzungen von Text und Sprache während Anrufen

Chats Assist: Wird in die Samsung-Tastatur integriert und ermöglicht Textgenerierung in jeder App, die Texteingabe unterstützt.

Transcription Assist und Note Assist: Wird in die Voice Recorder-App integriert und ermöglicht das automatische Transkribieren von Audiodateien.

Circle-to-Search: Internetsuche nach Objekten auf eurem Bildschirm, indem man sie einkreist

Ist euer Gerät in der Liste dabei? Und wünscht ihr euch die neuen Galaxy AI-Features auch für ältere Smartphones? Schreibt es uns in die Kommentare!