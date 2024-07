Galaxy Ring: Das ist Samsungs großer Schlag, um die Smartwatch abzulösen

»Große Innovation in kleiner Form«: So kündigt Samsung den Galaxy Ring an.

Der Galaxy Ring war eine der größten Überraschungen auf dem vergangenen Unpacked-Event. Auf der Präsentation am 10. Juli feiert das neue Wearable nun sein offizielles Debüt.

Erwartungsgemäß hat Samsung den Galaxy Ring vollständig enthüllt und dabei auch Informationen zum bevorstehenden Release sowie dem Preis gegeben. Alle Details findet ihr in der folgenden Übersicht.

Alles wichtige zum Event Samsung Unpacked 2024 im Live-Ticker: Alles zu Galaxy Ring, Falt-Handys und mehr zum Mitlesen von Duy Linh Dinh

Galaxy Ring: »Powered by AI«

Eine der wichtigsten Nachrichten vorneweg: Entgegen ursprünglicher Gerüchte wird der Galaxy Ring kein Abonnement voraussetzen.

Das Wearable selbst wird in neun verschiedenen Größen angeboten; je nach Größe soll das Wearable zwischen 2,3 und 3 Gramm wiegen. Für das geringe Gewicht sorgt die Titanium-Schicht, durch den Nutzer den Galaxy Ring »jederzeit bedenkenlos tragen« können.

Dabei soll das konkave Design in den drei verschiedenen Farben »Titanium Black«, »Titanium Gold« und »Titanium Silver« auch optisch etwas hermachen.

Gold, Silber und Schwarz: Das sind die Farben des Galaxy Ring.

Über die reine Technik gab Samsung allerdings recht wenig im Rahmen des Unpacked-Events bekannt.

So verspricht der Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen; in Verbindung mit der Galaxy Watch sollen hier noch einmal rund 30 Prozent mehr möglich sein.

Die Sensorik fokussiert sich insbesondere auf den neuen »Energiewert«, der von Galaxy AI angetrieben das Herzstück der neuen Gesundheitsanalyse werden soll.

Vier Faktoren spielen für die Berechnung des Energiewerts eine Rolle:

Schlaf

Aktivität

Schlafherzfrequenz

Herzfrequenzvariabilität

Bis zu sieben Tage soll der Galaxy Ring durchhalten.

Aus diesen Metriken soll der Galaxy Ring anschließend mithilfe der Künstlichen Intelligenz personalisierte Benachrichtigungen und Wohlfühltipps geben können.

Daneben finden sich klassische Gesundheitsmessungen für Herz- und Atemfrequenz sowie Schlafbewertungen.

Wie alle heute vorgestellten Geräte auch ist der Galaxy Ring ab sofort vorbestellbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt für alle Größen bei 449 Euro, der Marktstart erfolgt am 24. Juli.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Was haltet ihr vom Galaxy Ring? Ist euch der Preis zu hoch oder überlegt ihr, euch das neue Wearable zu holen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!