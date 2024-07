Samsungs neue Falt-Handys sind da und sollen auf gleich zwei Arten mit dem S24 gleichziehen

Z Fold6 und Z Flip6 sind die beiden neuesten Falt-Handys aus dem Hause Samsung.

Mittlerweile hat es Tradition: Soeben hat Samsung im Rahmen seines Unpacked Events neue Falt-Handys vorgestellt. Die inzwischen sechste Generation von Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold geht in zwei Wochen an den Start.

Für Samsung dabei offenbar besonders wichtig: Die beiden Handys sollen so weit wie möglich mit dem Flaggschiff in Form des S24 gleichziehen – und das nicht nur beim verbauten Chip.

Denn klar: Auch KI ist mit am Start. Beide Geräte werden mit den zum Jahresbeginn präsentierten Funktionen von Galaxy AI ausgestattet sein.

Neben den neuen Handys hat Samsung auf dem Event noch so einiges mehr gezeigt. Bei uns findet ihr zum Beispiel eine Übersicht zum Star der Show, dem Galaxy Ring. Alle Informationen lest ihr aber natürlich auch in unserem Live-Ticker:

Samsung Galaxy Z Flip6

Beim Design des Displays hat sich Samsung für ein OLED-Frontdisplay mit 3,4 Zoll entschieden (Samsung nennt es FlexWindows). Frühere Gerüchte, nach denen das Außendisplay auf OLED verzichten solle, haben sich damit also nicht bewahrheitet.

Unter der Haube werkelt ein Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, also das gleiche Modell wie beim Galaxy S24. Gekühlt wird der Chip per Vapor Chamber, die im Vergleich zum Vorgänger 60 Prozent größer ausfällt. Dazu gesellt sich ein Akku mit 4.000 mAh, der für eine verbesserte Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgänger sorgen soll – der damals noch auf 3.700 mAh beschränkt war.

Überarbeitet hat man auch die Falz, also den Knickpunkt des Handys. Dadurch ist es nun erstmals möglich, dass das Flip-Handy ein IP48-Rating erhält, also zu einem gewissen Maß zertifiziert staubgeschützt ist.

Das Galaxy Z Flip6 in der Übersicht.

Für Fotos und Videos haben Nutzerinnen und Nutzer die Wahl zwischen einer 50-MP-Weitwinkel und einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera. Erstere bietet dazu zweifachen optischen Zoom, digital ist bis zu zehnfache Vergrößerung möglich.

Softwareseitig erwähnt Samsung etwa Photo Ambient für mehr Individualisierung. Dadurch sollen Bildschirm-Layour und -Look automatisch an den Hintergrund angepasst werden.

Erscheinen soll das Flip6 in den Farben Silver Shadow (Silber), Gelb, Blau und Minze, sowie in den exklusiven Online-Farben Crafted Black (Schwarz), Weiß und Pfirsich.

Preislich setzt Samsung die beiden Versionen des Handys bei 1.200 Euro (256 GB) und 1.310 Euro (512 GB) an.

Samsung Galaxy Z Fold6

Auch dem größeren und teureren Fold6 verpasst Samsung den Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Damit wird der Chip in allen Flaggschiff-Handys des Herstellers verbaut. Auch hier gibt es eine Vapor Chamber zur Kühlung. Der Akku fällt hier etwas größer aus als beim Flip-Schwesterhandy. 4.400 mAh nennt das Datenblatt hier.

Bei den Zahlen, die man mit dem neuen Chip erreichen will, wird Samsung hier genauer: Bei GPU und CPU sollen 19 beziehungsweise 18 Prozent mehr drinnen sein. Vor allem beim KI-Chip, der NPU, erwartet man einen ordentlichen Sprung von 42 Prozent im Vergleich zum Vorgänger.

Das Innendisplay fällt 7,6 Zoll groß aus, die Spitzenhelligkeit soll bis 2.600 Nits erreichen. Dazu kommt eine Verglasung mit Corning Gorilla Glas Victus 2. Das Außendisplay gibt Samsung mit 6,3 Zoll an.

Für alle, die mobil spielen, durchaus spannend: Das Fold6 soll laut Samsung Raytracing unterstützen.

Raytracing auf dem Galaxy Z Fold6 von Samsung.

Eine Änderung gibt es beim Formfaktor. Hier will man auf ein neues, quadratigeres Seitenverhältnis setzen, das ein natürlicheres Seherlebnis ermöglicht. Darüber hinaus gibt es gerade Kanten und ein dünnere Bezel, wodurch das Fold6 leichter als zuvor werden soll.

Eine Problemzone der Falt-Handys will man mit der aktuellen Generation ebenfalls angehen: Die Falz, also die Faltlinie der Handys, soll jetzt deutlich robuster als bei den Vorgängern sein.

Bei den Farben beschränkt man sich für den Beginn auf Silver Shadow (Silber), Pink und Navy-Blau.

Für den deutschen Markt kündigt Samsung folgende Europreise an:

2.000 Euro für 256 GB

2.120 Euro für 512 GB

2.360 Euro für 1 TB

Ab wann kann man die Handys kaufen?

Vorbestellbar sind beide Geräte ab heute, erscheinen werden sie am 24. Juli – also in exakt zwei Wochen.

Galaxy AI für die beiden Falt-Handys

Große Neuerung im Vergleich zum Vorjahr soll für Samsung die Galaxy AI sein. Das bedeutet: Im Gerät sind eine Reihe von KI-Features verbaut oder freigeschaltet.

Darunter befinden sich etwa ein Assistent zum Zusammenfassen von Notizen oder Verschriftlichen von Sprachaufnahmen, einen Übersetzer für PDFs und Messenger, KI-unterstützte Foto- und Videobearbeitung und ein Live-Dolmetscher, der vor allem von den mehreren Screens der Handys profitieren soll.