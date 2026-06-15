Den Entwicklern von Phantom Blade Zero könnte nicht egaler sein, dass GTA 6 bald erscheint

Phantom Blade Zero erscheint drei Wochen vor GTA 6, doch über diese zeitliche Nähe machen sich die Entwickler keine Gedanken.

Spätestens ab September wird GTA 6 die Videospielwelt dominieren. Kein Wunder also, dass dieser Monat noch voll mit Releases wie Dawn of War 4 oder The Blood of Dawnwalker ist. Der zweite Weg, mit Rockstars schwarzem Loch für Aufmerksamkeit umzugehen, ist, den Release ins nächste Jahr zu schieben, wie es beispielsweise Microsoft mit Fable macht.

Eine dritte Variante wählt Phantom Blade Zero. Statt wie geplant auch im September zu erscheinen, ist der Release jetzt am 29. Oktober. Das ist drei Wochen vor GTA 6 und so »den Kampf mit dem Riesen aufzunehmen« auch eine Marketing-Strategie.

Entwicklern geht es um die Qualität des Spiels

Das Studio S-Game will noch an den letzten Feinheiten von Phantom Blade Zero arbeiten und denkt über Konkurrenz nicht nach. Das erklärt zumindest Game Director Qiwei Liang gegenüber PC Gamer auf die Frage, ob der Release von GTA 6 eine Rolle für sie spielt:

Viele denken vielleicht, wir hätten eine Marketingstrategie, um den Start aus dem überfüllten September herauszuziehen, und manche sind sehr besorgt, dass er näher am November liegt. Wir machen uns darüber keine Gedanken. Wir denken nur an die Qualität des Produkts selbst. Ich glaube nicht, dass der Wettbewerb den Erfolg wesentlich beeinflussen kann. Nur das Produkt selbst zählt. Ich würde also sagen, dass die Entscheidung zu 99 Prozent von der Entwicklung abhing.

Auf erneute Nachfrage bestätigt Liang, dass man sich um die Spiele, die vor oder nach Phantom Blade Zero erscheinen, keine Gedanken mache. Es ging nur um die Qualität und darum, keinen großen Day-One-Patch zu brauchen.

5:58 »Der Bosskampf ist pures Kino« - 6 Minuten in Phantom Blade Zero sorgen für Staunen

Autoplay

Hardwareoptimierung hat Priorität

Statt um GTA 6 habe man sich eher um die gestiegenen Hardwarepreise Gedanken gemacht, sagt Liang. Phantom Blade Zero sollte auf möglichst vielen Systemen laufen und das ohne großes Einbüßen bei der Grafik.

Gerade das UE5-Spiel für das Steam Deck zu optimieren, sei eine große Herausforderung. Dafür sei die zusätzliche Zeit nötig gewesen.

Tatsächlich muss sich Phantom Blade Zero bei der potenziellen Anzahl an Abnehmern nur bedingt Sorgen in Bezug auf GTA 6 machen. Das Spiel erscheint nämlich anders als Rockstars Spiel auch für den PC. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass der Release von Phantom Blade Zero im Mediengewitter rund um GTA 6 untergeht. Das kann nämlich passieren, egal, ob man sich da Gedanken drüber macht oder nicht.