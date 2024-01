Galaxy S24: Samsung lädt zum großen Unpacked-Event des Handy-Flaggschiffs - Das erwartet uns

Das Unpacked-Event steht nun fest. (Galaxy S24-Modell, @sondesix, X)

Das große Unpacked-Event steht fest.

Am 17. Januar 2024 um 19 Uhr deutscher Zeit wird Samsung unter dem Motto »Galaxy AI is coming« seine neuen Smartphones vorstellen. Künstliche Intelligenz wird eine Rolle spielen, vielleicht sogar die wichtigste.

Der knappe Teaser-Trailer auf der offiziellen Webseite verrät nicht allzu viele Details, zumindest erfahren wir (noch) nicht, was uns abseits der Galaxy S24-Serie erwarten könnte. Wir geben euch trotzdem einen Ausblick auf das Abendprogramm am 17. Januar.

Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra - Alle vermeintlichen Infos

So weit lehnen wir uns aus dem Fenster: Drei Smartphones werden vorgestellt. Warum sollte Samsung seine Strategie ändern? Wenn ja, wäre ihnen eine Überraschung sicher.

Durch Leaks in der Vergangenheit sind bereits zahlreiche Informationen zu Ausstattung und Preisen durchgesickert. Ob sich diese am Ende bewahrheiten, darf bezweifelt werden.

Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra 128 GByte 899 Euro - - 256 GByte 959 Euro 1.149 Euro 1.449 Euro 512 GByte - 1.269 Euro 1.569 Euro 1 TByte - - 1.809 Euro

Wenn die Preisschilder stimmen, zieht Samsung (fast) mit Apple gleich und senkt stellenweise die Preise. Lediglich das Ultra-Modell wird teurer, startet dafür aber mit 256 GByte Speicher sowie 12 GByte RAM.

Spannend wird es beim Prozessor: Denn hier ist in der Gerüchteküche die Rede von einem Exynos-Prozessor, der im normalen Galaxy S24 verbaut sein soll. Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 soll in den beiden größeren Modellen Galaxy S24 Plus und S24 Ultra verbaut sein.

Im Gegensatz dazu spricht der CEO von Qualcomm von zwei Modellen, die mit einem Exynos-Chip ausgestattet sind. Demnach könnte nur das Ultra-Modell mit dem aktuellen Snapdragon-Chip auf den Markt kommen.

Auch bei den Kameras gibt es unterschiedliche Informationen. So könnte Samsung eines der Teleobjektive auf 50 Megapixel aufrüsten, statt der bisherigen 10 Megapixel.

Ein anderes Gerücht besagt, dass Samsung beim Ultra-Modell nur noch auf drei statt vier Linsen setzt.

Licht ins Dunkel wird wohl der 17. Januar bringen. Die vorläufige Tabelle sieht wie folgt aus:

Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Display 6,2 Zoll mit FHD+-Auflösung / 120 Hz 6,7 Zoll mit QHD+-Auflösung / 120 Hz 6,8 Zoll mit QHD+-Auflösung / 120 Hz Prozessor Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Speicherkonfiguration 8 GByte RAM

128/256/512 GByte 12 GByte RAM

256/512 GByte 12 GByte RAM

256/512 GByte/1 TByte Kamera Haupt: 50/12/10 MP

Selfie: 12 MP Haupt: 50/12/10 MP

Selfie: 12 MP Haupt: 200/50/12/10 MP

Selfie: 12 MP Akkukapazität 4.000 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Konnektivität Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

Wie sieht es mit den Farben aus? Wie Apple und Xiaomi setzt auch Samsung beim Ultra-Modell wohl auf einen Rahmen aus Titan. Die Farbbezeichnungen sollen wie folgt lauten:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Violet

Titanium Yellow

Dieselben Farbmöglichkeiten werden auch für das Galaxy S24 (Plus) angeboten - nur eben ohne das angesprochene Titan:

Onyx Black

Marble Grey

Cobalt Violet

Amber Yellow

Ob sich die bisherigen Leaks bewahrheiten, werden wir in ein paar Wochen erfahren - so viel steht jetzt schon fest.

Was haltet ihr von den bisherigen Informationen zum Galaxy S24? Findet ihr die Ausrichtung auf künstliche Intelligenz sinnvoll oder sollte der südkoreanische Hersteller einen anderen Kurs einschlagen? Kommt für euch ein Galaxy S24 mit Exynos-Chip in Frage? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!