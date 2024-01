Erster Härtetest zum Galaxy S24 Ultra zeigt, dass Schutzgläser bald überflüssig sein könnten

Das Gorilla Glass Armor des Galaxy S24 Ultra soll kratzfester denn je sein. (Quelle: Samsung)

Das zum Unpacked-Event am 17. Januar vorgestellte Galaxy S24 Ultra will sich nicht nur mit überarbeiteter Kamera und neuen KI-Features durchsetzen - auch bei der Kratz- und Bruchfestigkeit will Samsung mit dem »Gorilla Glass Armor« überzeugen.

Das dahinter stehende Unternehmen Corning verspricht hier nicht weniger als das härteste Panzerglas aller Zeiten. Ein erster Test dieser Behauptung wurde vom YouTube-Kanal »PBKReviews« durchgeführt, der vielversprechende Ergebnisse enthält.

Ergebnisse zeigen, dass das Displayglas erst bei einem Härtegrad von 7 leicht sichtbare Kratzer aufweist, was wiederum für einen zuverlässigen Alltagsgebrauch spricht.

Für den Titanrahmen empfehlen wir dennoch den Kauf einer Schutzhülle.

Galaxy S24 Ultra überzeugt im ersten Härtetest

So wurde das S24 Ultra getestet: Für diesen Test des neuen Galaxy-Flaggschiffes hat PBKReviews ein Kit zur Bestimmung des Härtegrads nach der Mohs-Skala hergenommen.

Vereinfacht erklärt handelt es sich hierbei um eine Ordinalskala, die vornehmlich in der Mineralogie zum Einsatz kommt und den Diamanten als härtestes natürlich vorkommendes Material bestimmt. Prinzipiell gilt: Harte Stoffe ritzen weiche.

Zwischen den jeweiligen Werten auf der Skala von 1 bis 10 herrscht allerdings kein linearer Zusammenhang. Minerale über einem Mohs-Wert von 6 werden gemeinhin als »hart« bezeichnet.

Was ist das Resultat? Damit darf sich auch das Displayglas des Galaxy S24 Ultra als hart bezeichnen, denn erst mit einem Stift der Stufe 7 konnte PBKReviews erste, leichte Spuren auf dem Armor-Glas erkennen - diese seien aber kaum sichtbar.

Ab Stufe 8 sind wiederum deutlichere Kratzer auf dem Galaxy S24 Ultra erkennbar.

Auch der neue Titanrahmen des Galaxy S24 Ultra wurde dem Mohs-Test unterzogen. Dieser wies erste Spuren beim Ritzen mit einem Stift der Stufe 4 auf; mit höheren Härtegraden wurde die Beschädigung immer deutlicher sichtbar.

Das sagen uns die Ergebnisse: Eine Mohshärte von 7 entspricht in etwa dem Härtegrad von Quartz, was wiederum in der Lage ist, Fenstergläser zu ritzen. Fingernägel, Geldmünzen oder gar Taschenmesser können dem Material bei diesem Härtegrad wiederum nichts anhaben.

Damit dürfte das Galaxy S24 Ultra bei gewöhnlichem Gebrauch das Versprechen einer hohen Kratzfestigkeit erfüllen; zumindest der direkte Vorgänger zeigte in einem ähnlichen Test des YouTubers »JerryRigEverything« erste Kratzer auf Stufe 6 auf.

Wenn ihr das Samsung-Smartphone also auch ohne extra Schutzglas in der Hosentasche führt, dürfte dem Display nichts passieren.

Etwas schwieriger einzuschätzen ist wiederum die Beständigkeit des Titanrahmens. Denkbar ist auch, dass der Mohs-Stift der Stufe 4 »nur« die Farblegierung des Handys beschädigt hat, aber keine Schäden am Material verursacht hat.

Dennoch dürfte zumindest hier eine Hülle ratsam sein, um auf der sicheren Seite zu sein.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Sind solche Härtetests für euch ein Grund, auf Schutzgläser und Hüllen zu verzichten? Oder würdet ihr auch beim Galaxy S24 Ultra auf Nummer sicher gehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!