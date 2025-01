Galaxy S25: Diese Farben stehen euch je nach Shop zur Auswahl

Während des Samsung Unpacked-Events am 22. Januar 2025 hat Samsung das neue Flaggschiff Galaxy S25 (sowie die Ausführungen S25+ und S25 Ultra) vorgestellt. Dazu auch viele andere Neuheiten und Fortschritte wie beim Thema Samsung KI. Für viele potenzielle Käufer stellt sich die Frage: In welchen Farben gibt es das Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra? Wir zeigen euch hier in der Übersicht, alle Farben des neuen Smartphones.

Das Besondere ist, dass ein paar Farben exklusiv im Samsung Store erhältlich sind. Ihr bekommt das Smartphone nur in den Farben, wenn ihr dort kauft.

Einen Einblick in die Funktionen und das Aussehen der neuen S25-Reihe von Samsung könnt ihr in folgendem Video sehen:

2:11 Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra: So sehen die neuen Samsung-Smartphones aus

Alle Farben des Samsung Galaxy S25

In welchen Farben gibt es das Galaxy S25 und das S25+?

Blueblack exklusiv im Samsung Store auf Samsung.com

Coralred exklusiv im Samsung Store auf Samsung.com

Pinkgold exklusiv im Samsung Store auf Samsung.com

Navy

Icyblue

Silver Shadow

Mint

Von links nach rechts: Blueblack, Coralred, Pinkgold, Navy, Icyblue, Silver Shadow, Mint

Das Samsung Galaxy S25 Ultra gibt es in anderen Farben. Hier sind die besonderen "Titanium"-Ausführungen zu finden.

Alle Farben des Samsung Galaxy S25 Ultra

In welchen Farben gibt es das Galaxy S25 Ultra?

Titanium Jetblack exklusiv im Samsung Store auf Samsung.com

Titanium Jadegreen exklusiv im Samsung Store auf Samsung.com

Titanium Pinkgold exklusiv im Samsung Store auf Samsung.com

Titanium Silverblue

Titanium Gray

Titanium Black

Titanium Whitesilver

Von links nach rechts: Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen, Titanium Pinkgold, Titanium Silverblue, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Whitesilver

Special Editions: Samsung benennt die Farben Blueblack, Coralred und Pinkgold beim S25 sowie die Farben Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen und Titanium Pinkgold als Special Edition. Das bedeutet, dass diese Kombinationen aus Geräten und Farben exklusiv im Samsung Onlineshop zu kaufen sind.

Habt ihr einen Favoriten? Unabhängig davon, ob ihr euch eins der neuen Modelle kaufen wollt. Habt ihr bei den Farben einen Favoriten? Sind es die besonderen Titanium-Editionen oder andere Farbtöne? Schreibt uns eure Meinung zu den Farben doch hier in die Kommentare.