Galaxy S25: Neuer Leak hat schlechte Nachrichten für alle, die mehr Speicher fordern

Das Galaxy S25 wird wohl erneut kein Speicherupgrade erhalten. (Bildquelle: JCM - Adobe Stock)

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und damit wie gewohnt auch eine neue S-Generation von Samsung Galaxy. Wohl noch im Januar steht das traditionelle Unpacked-Event an, auf dem der südkoreanische Hersteller das Galaxy S25 mitsamt Plus- und Ultra-Modell vorstellen wird.

Während sich in der Gerüchteküche viel um eine potenziell vollständige Abkehr vom hauseigenen Exynos-Chip hin zu einem Qualcomm-SoC dreht, gibt es im Hinblick auf den Speicher wohl schlechte Nachrichten.

Laut dem als zuverlässig geltenden Leaker MysteryLupin auf X/Twitter belässt es Samsung bei den kommenden Flaggschiff-Modellen beim identischen Speicher zum Basismodell des Vorgängers. Auch die weiteren Konfigurationen verändern sich nicht, sodass das Galaxy S25 wohl mit folgenden Variationen aufwarten wird:

Samsung Galaxy S25: 128 / 256 GByte

128 / 256 GByte Samsung Galaxy S25 Plus: 256 / 512 GByte

256 / 512 GByte Samsung Galaxy S25 Ultra: 256 / 512 / 1.024 GByte

1:03 Samsung stellt neue microSD-Karten mit 1TB vor

Damit wären die Basiskonfigurationen der Samsung-Flaggschiffe weiterhin auf dem Niveau von 2019: Das damalige Galaxy S10 war das erste Topmodell des Herstellers, das mit 128 GByte unterwegs war.

Bis einschließlich des darauffolgenden Galaxy S20 ließ sich der Speicher aber immerhin noch per microSD-Speicherkarte erweitern.

Damit folgt Samsung auch dem Beispiel von Google und Apple, die in den Basismodellen ihrer jeweiligen Flaggschiff-Handys ebenfalls weiterhin 128 GByte Kapazität verbauen.

Bei anderen Android-Herstellern setzen sich aktuell immerhin teilweise 256 GByte als Basisspeicher durch, etwa beim OnePlus 12 oder Xiaomi 14, die in einer ähnlichen Preiskategorie mitspielen.

Immerhin soll der Arbeitsspeicher innerhalb der Galaxy-S25-Serie vergrößert werden. Mehr dazu lest ihr in unserer Übersicht über alle wichtigen Gerüchte zu den kommenden Samsung-Handys:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Reichen euch 128 GByte Speicherkapazität in eurem Smartphone aus oder muss es die (mindestens) doppelte Menge sein? Ist euch beim Handykauf ein microSD-Kartenslot für mehr Speicher wichtig oder schickt ihr alles sogar in die Cloud? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!