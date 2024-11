Galaxy S25: Es gibt gleich drei gute Nachrichten für die Samsung-Smartphones

Galaxy S25: Am grundlegenden Design wird sich wohl wenig ändern. (JCM, Adobe Stock)

Samsung will seine Galaxy-S25-Smartphones Anfang 2025 auf den Markt bringen – das ist wie in den vergangenen Jahren nahezu sicher. Allerdings scheint es der südkoreanische Hersteller diesmal besonders eilig zu haben.

Die Vorbestellung soll bereits am 05. Januar 2025 möglich sein, wie Sammobile durch eine Online-Umfrage von Samsung erfahren hat. Als Starttermin wird wohl Mitte Januar angepeilt.

Abgesehen davon gibt es noch zwei weitere gute Nachrichten:

Wie der zuverlässige Leaker IceUniverse mitteilt, verbaut Samsung in allen drei Geräten den neuesten Snapdragon 8 Elite, der vor allem für seine Leistung »auf Desktop-Niveau« gelobt wird.

Offenbar hat Samsung die Ecken des Galaxy S25 Ultra leicht abgerundet, um es zumindest etwas handlicher zu machen. Brancheninsider Ross Young geht zudem davon aus, dass der Hersteller ein nahezu randloses Display verbaut, das bis zu 30 Prozent effizienter und 20 Prozent langlebiger sein soll.

Samsung S25: Der neue Chip ist wohl der größte Sprung

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, müssen Interessenten nicht zwangsläufig zum Ultra-Modell greifen, um den leistungsstärksten Chip zu erhalten.

Der neue Prozessor ist der direkte Nachfolger des Snapdragon 8 Gen 3 und wird neben dem MediaTek Dimensity 9400 der Antrieb für die kommenden Android Flaggschiffe sein.

Zum Einsatz kommt die hauseigene CPU-Architektur »Oryon«, auf der auch Laptop-CPUs wie der Snapdragon X Elite basieren.

Der neue Prozessor ist wesentlich energieeffizienter.

Die Spieleleistung ist im Vergleich zum Vorgänger um 40 Prozent gestiegen.

45 Prozent mehr NPU- und CPU-Leistung

Leider scheint der neue und leistungsstärkere Chip der größte Sprung zu sein. Bei den Kameras will Samsung wohl, wie Apple, künftig auf 50 Megapixel bei der Ultra-Weitwinkelkamera setzen.

Für all jene, die ein in die Jahre gekommenes Smartphone in der Hand halten, dürfte die neueste Serie interessanter sein.

Ob sich die Gerüchte rund um die Galaxy S25 Serie bewahrheiten und das Unpacked Event tatsächlich am 05. Januar stattfindet, werden wir in wenigen Wochen erfahren. Spannend bleibt auch die Frage, ob der Hersteller zum Launch seiner neuesten Smartphones One UI 7 auf Basis von Android 15 einführen wird. Gegenwärtig warten wir noch gespannt auf den Startschuss für die erste Beta-Version.

Schließlich bleibt die Frage, ob der Hersteller tatsächlich an einer Slim-Version der Galaxy-S-Serie arbeitet.